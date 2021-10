Ukrajina má nového predsedu parlamentu, stal sa ním Ruslan Stefančuk

Na archívnej snímke Dmytro Razumkov. Foto: TASR/AP

Kyjev 8. októbra (TASR) - Novým predsedom ukrajinského parlamentu - Najvyššej rady - sa v piatok stal Ruslan Stefančuk, ktorý na tomto poste vystrieda Dmytra Razumkova. Ten bol z funkcie odvolaný vo štvrtok po tom, ako sa dostal do sporov s prezidentom Volodymyrom Zelenským.Stefančuk bol do funkcie šéfa parlamentu zvolený hlasmi 261 poslancov.Ako informovala agentúra Ukrinform, Stefančuk pôsobil od 29. augusta 2019 ako prvý podpredseda Najvyššej rady. V rokoch 2019-21 bol poradcom prezidenta Zelenského a jeho predstaviteľom v parlamente. Tejto funkcie ho Zelenskyj zbavil vo štvrtok 7. októbra.Zdroj agentúry Interfax-Ukrajina informoval, že poslanecký klub strany Sluha národa považoval svojho kolegu Stefančuka, ktorý je vzdelaním právnik, za jediného kandidáta na post predsedu parlamentu.Razumkov je považovaný za možného konkurenta Zelenského v prezidenských voľbách v roku 2024. On sám vo štvrtok uviedol, že svoju kandidatúru považuje za možnú.Zelenskyj svoje konanie voči Razumkovovi odôvodnil tým, že predseda Najvyššej rady sa verejne vyjadroval o interných záležitostiach. Okrem toho nepodporil postup prezidenta voči politicky vplyvným oligarchom, pričom ako predseda parlamentu kritizoval sankcie vlády proti opozičným médiám a ukrajinským občanom prijaté bez súdneho rozhodnutia. Zelenskyj nechal zablokovať tri proruské televízie a viaceré spravodajské weby, približuje situáciu DPA.Na jar 2019 bol ekonóm Razumkov v kampani pred prezidentskými voľbami poradcom Zelenského. Potom sa stal najskôr predsedom a neskôr lídrom kandidátky novozaloženej prezidentovej strany Sluha národa. Po volebnom víťazstve v predčasných parlamentných voľbách ho koncom roka 2019 zvolili za predsedu Najvyššej rady.