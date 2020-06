Predsedom výboru pre rodovú rovnosť v Knesete bude zrejme muž

Jeruzalem 9. júna (TASR) - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť v izraelskom parlamente bude zrejme viesť muž - poslanec sekulárnej nacionalistickej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Oded Forer. Ako v utorok napísal denník The Times of Israel, správa o tom vyvolala rozhorčenie v združeniach bojujúcich za práva žien v Izraeli.



K Forerovmu nominovaniu došlo aj napriek tomu, že je v príslušnom výbore jediným mužom a má malé skúsenosti s riešením problémov týkajúcich sa rodovej rovnosti.



Denník Haarec v súvislosti s touto nomináciou poznamenal, že nejde o prvý prípad, keď výbor pre práva žien a rodovú rovnosť bude viesť muž - stalo sa tak aj v roku 2006, keď tento post zastával Gideon Saar.



Izraelská feministická skupina Kulan označila Forerovo vymenovanie za krok, "ktorý vytlačí ženy z rozhodovacích mechanizmov" a "žart na účet žien v Izraeli". Podľa Kulanu ide aj o "cynickú" politickú hru na upokojenie strany Izrael, náš domov a väčšiny parlamentnej opozície, do ktorej patrí.



Fakt, že sa predsedom výboru pre práva žien a rodovú rovnosť stal muž, je "soľou do rany", ktorou sa po nedávnych parlamentných voľbách stalo aj to, že do 120-členného Knesetu sa dostalo len 29 žien, komentovalo situáciu izraelské Centrum pre spravodlivosť pre ženy.



Forerova nominácia, ktorú ešte musí odobriť samotný výbor na svojom prvom zasadnutí, "prichádza v čase, keď izraelské ženy čelia kríze, keď je domáce násilie na vzostupe a koronavírus zhoršuje sociálnu a ekonomickú nerovnosť žien," uviedla skupina vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku.



Zdôraznila, že parlamentný výbor práve teraz - viac ako kedykoľvek predtým - "potrebuje kvalifikovaného a odborne zdatného predsedu".



Podľa medializovaných správ sa počet prípadov domáceho násilia v Izraeli v čase epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 zvýšili o 112 percent. Od začiatku roka bolo životným partnerom zavraždených 11 žien.



V predchádzajúcom parlamente tomuto výboru šéfovala žena - poslankyňa Áida Túmá-Sulajmánová z koalície strán zastupujúcich izraelských Arabov.



Vo svojej reakcii na sociálnych sieťach napísala, že cieľom daného výboru je "rovnosť, sociálna spravodlivosť a štrukturálna zmena v hierarchii" spoločnosti, ale teraz "bude pravdepodobne v rukách (strany) Jisrael bejtejnu a pravice, ktorá sa stotožňuje s diskrimináciou".



Poslankyňa za Izraelskú stranu práce (ha-Avoda) Merav Michaeliová, ktorá je členkou výboru pre práva žien, naopak, Forerovu nomináciu podporila. Uviedla, že jej strana roky tvrdí, že muži sa musia zapojiť do boja za ženské práva a za rodovú rovnosť.