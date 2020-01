Predsedovia inštitúcií EÚ: Na holokaust sa nesmie zabúdať

Brusel 23. januára (TASR) - Extrémisti a populisti nemôžu beztrestne spochybňovať holokaust (šoa) a opätovne ohrozovať ľudskú dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudských bytostí. V spoločnom vyhlásení to vo štvrtok uviedli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli.



Vyhlásenie troch najvyšších predstaviteľov EÚ je načasované k 75. výročiu oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a ku dňu, keď sa v Jeruzaleme koná Svetové fórum o holokauste. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára.



Von der Leyenová, Michel a Sassoli pripomenuli, že pred 70 rokmi spojenecké sily oslobodili nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, čím ukončili "najodpornejší zločin v európskych dejinách", ktorým bolo plánované zničenie Židov žijúcich v Európe. Spresnili, že zavraždených bolo šesť miliónov židovských detí, žien a mužov, ako aj milióny ďalších nevinných ľudí, medzi nimi stovky tisíc Rómov, ktorí boli prenasledovaní pre svoju etnickú príslušnosť. "Cena bola nevýslovne vysoká, ale sotva si možno predstaviť symbolickejší a väčší triumf nad nacistami, ako pripomenutie si toto víťazstva v Izraeli," uviedla trojica predstaviteľov EÚ.



"Revizionizmus a nedostatok vzdelania ohrozujú jednotné chápanie jedinečnosti šoa, ktoré treba na to, aby sa 'nikdy viac' premenilo na konkrétne opatrenia. Tým, že sa zúčastníme na zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád v Jeruzaleme, sa pridáme k tým, ktorí sú odhodlaní postaviť sa zoči-voči extrémistom a populistom, keď sa títo snažia prekročiť hranice a opäť spochybňovať ľudskú dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudí," uvádza sa v ich deklarácii.



Von der Leyenová, Michel a Sassoli zdôraznili, že holokaust bol európskou tragédiou, zlomovým bodom v histórii a jeho odkaz je neodmysliteľnou súčasťou "DNA Európskej únie", aj preto spomienka na holokaust nie je samoúčelná, ale je jedným zo základných kameňov európskych hodnôt, ako sú ľudskosť, zásady právneho štátu, demokracia a základné práva.



"Keďže počet osôb, ktoré prežili, neustále klesá, musíme nájsť nové spôsoby, ako spomínať na holokaust – vrátane svedectiev potomkov ľudí, ktorí prežili. Títo nám pripomínajú, aby sme boli ostražití, pokiaľ ide o rastúcu vlnu antisemitizmu ohrozujúcu hodnoty, ktoré si ceníme," uviedli lídri inštitúcií EÚ s odkazom na pluralizmus, rozmanitosť a slobodu náboženského vyznania či prejavu. Podľa ich slov židovské komunity prispeli k formovaniu európskej identity a vždy budú jej súčasťou.



"Našou povinnosťou je stáť bok po boku so židovskými komunitami, pretože sa opäť cítia ohrozené v celej Európe," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zároveň zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ sú si zajedno v tom, že akákoľvek forma rasizmu, antisemitizmu a nenávisti nemá v Európe miesto. "Nemôžeme zmeniť históriu, ale poučenie z histórie môže zmeniť nás," odkázali von der Leyenová, Michel a Sassoli.



Spravodajca TASR Jaromír Novak