Predsedovia komôr českého parlamentu: Členstvo v NATO je prioritou

Brusel/Praha 3. februára (TASR) - Predsedovia oboch komôr českého parlamentu sa počas svojej trojdňovej návštevy Bruselu zhodli na tom, že "aktívne členstvo v NATO" je pre Česko prioritou. Svoju pracovnú cestu zakončili v stredu, a to diskusiami o obrane a bezpečnosti. TASR o tom v stredu večer informoval Martin Churavý, hovorca predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej.



Rokovania v NATO podľa jeho slov potvrdili, že je Česko pevnou súčasťou a podporovateľom Aliancie, v rámci ktorej je zároveň vnímané pozitívne, a to aj vďaka pôsobeniu českých vojakov v jej misiách.



Pekarová Adamová po rokovaniach uviedla, že členstvo ČR v NATO "nemá alternatívu" a dodala, že "jeho význam sa jasne ukazuje tvárou v tvár aktuálnej ruskej hrozbe". Pripomenula tiež, že česká vláda sa zaviazala k cieľu odvádzať dve percentá z HDP na obranu. "A spoľahlivý partner plní svoje záväzky. Je teda potrebné prejsť od slov k činom, hoci je to pri súčasnom stave verejných financií veľmi zložitá úloha," dodala v tejto súvislosti.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil sa vyjadril k téme aktuálnej krízy s Ruskom. "Musíme si uvedomiť, že Rusko má mocenské ambície, tak nie je možné prejavovať slabosť, ale naopak jasne ukázať, že ak sa nebude správať v súlade s právom, tak to pocíti ako zo strany NATO, tak aj zo strany Európskej únie," uviedol.



Pekarová Adamová a Vystrčil počas trojdňovej návštevy stretli s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a tiež s predsedom Vojenského výboru NATO admirálom Robom Bauerom.



Sériu európskych rokovaní s hlavnými predstaviteľmi inštitúcií EÚ zakončili v stredu v Európskej rade diskusiou s jej šéfom Charlesom Michelom. Témou ich rozhovoru bolo nadchádzajúce české predsedníctvo v Rade EÚ, ako aj tzv. Zelená dohoda a jej sociálne dôsledky a tiež podpora Ukrajiny.



Česká delegácia sa v stredu stretla aj s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom. S tým diskutovala o Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), jeho portfóliu, a tiež aktuálnych dôsledkoch brexitu, priblížil Churavý.



Vystrčil sa ešte v stredu ráno stretol aj s českými krajanmi v Bruseli, a oboznámil sa s činnosťou ich inštitúcií a spolkov. Pekarová Adamová zase absolvovala schôdzku s českými europoslancami.