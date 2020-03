Predsedovia krajinských vlád za SPD chcú prijať zraniteľných migrantov

Berlín 7. marca (TASR) - Predsedovia vlád nemeckých spolkových krajín za sociálnodemokratickú stranu (SPD) v sobotu vyzvali, aby Nemecko prijalo zraniteľných utečencov z preplnených prijímacích táborov v Grécku.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o ďalší náznak nezhôd v nemeckej vládnej koalícii ohľadom rizika novej vlny utečencov, ktorá by mohla zasiahnuť Európu, keďže desaťtisíce migrantov sa opäť pokúšajú dostať do EÚ po tom, ako čo Ankara koncom februára oznámila, že už nezabráni ich vstupu do Európy.



Od rozhodnutia kancelárky Angely Merkelovej z roku 2015, keď Nemecko prijalo viac ako milión migrantov, patrí migrácia k najrozdeľujúcejším témam v Nemecku: rozdelila konzervatívnu CDU a podnietila v krajine nárast pravicového extrémizmu.



Sociálni demokrati, partneri v koalícii vedenej Merkelovou, ovládajú sedem zo 16 spolkových krajín a zastupujú názory skôr mestských voličov, ktorí sa k otázke prisťahovalectva stavajú benevolentnejšie.



Kancelári vlád týchto spolkových krajín v súčasnej situácii vyzvali "dať politiku bokom, je čas konať a z tejto situácie (na hraniciach) dostať aspoň deti a mladých utečencov bez sprievodu (dospelých)," uviedol primátor Berlína Michael Müller.



Ľavicoví premiéri - vrátane primátorov troch mestských štátov: Berlína, Hamburgu a Brém - sa vo svojom vyhlásení zasadzujú za "pakt ľudskosti", v súlade s ktorým by zraniteľní utečenci mohli byť rozmiestnení po celej krajine.



Kým migrácia je záležitosťou, ktorá sa rieši na federálnej úrovni, jednotlivé spolkové krajiny majú autonómiu i veľké objemy rozpočtových prostriedkov, ktoré môžu byť použité v oblastiach súvisiacich s migráciou - od integrácie utečencov po zdravotníctvo a bývanie.