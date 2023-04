Predsedovia parlamentov vyzvali na vznik tribunálu pre ruské zločiny

Praha 25. apríla (TASR) - Predsedovia parlamentov krajín EÚ a ďalších pridružených a kandidátskych krajín vyzvali na vznik špeciálneho tribunálu pre vyšetrenie zločinov ruskej agresie na Ukrajine. Na záver Konferencie predsedov parlamentov EÚ (EUSC) to v utorok uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tribunál by sa mal podľa predsedníčky zároveň zaoberať reparáciami voči Ukrajine. Parlamentní lídri navrhli, aby sa skonfiškovaný ruský majetok použil na obnovu Ukrajiny.



Politici zároveň vyjadrili sklamanie z dlhodobého postoja Číny k ruskej vojne. Na jej predstaviteľov podľa šéfky českej Snemovne apelovali, aby situáciu na bojisku nezhoršovali dodávaním zbraní Rusku.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil zhrnul, že krajiny deklarovali ochotu ďalej Ukrajinu podporovať humanitárne aj vojensky. Okrem toho sa dohodli, že budú presadzovať väčšiu nezávislosť a spolupracovať na tom, aby došlo k rozšíreniu EÚ.



"Pretože to posilňuje našu stabilitu, je to významný krok aj k našej väčšej bezpečnosti," vysvetlila postoj Pekarová Adamová.



Zdôraznila, že hoci sa aktuálne najviac diskutuje o Ukrajine, nemožno zabúdať ani na ostatné kandidátske krajiny, pretože niektoré z nich majú kandidátsky štatút viac než desať rokov. Proces by sa mal podľa nej zrýchľovať pre všetky kandidátske krajiny.



Hlavnou témou druhého dňa parlamentnej konferencie bola závislosť členských krajín na totalitných režimoch, dezinformácie a informačná vojna či strategická autonómia. V rámci tohto panelu vystúpila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.



Zdôraznila, že vojny sa odohrávajú aj v digitálnej sfére a ruská vojna nie je výnimkou. Dochádza pri tom k manipulácii ľudí s cieľom oslabiť členské štáty EÚ. Niektoré štáty sú tomu podľa nej vystavené viac než iné.



Predseda Senátu Poľskej republiky Tomasz Grodzki vyhlásil, že občania európskych krajín sú vystavení neustálemu prívalu fake news (falošných správ). "Musíme zvýšiť odolnosť proti dezinformáciám, ktoré prichádzajú od odporcov demokracie," uviedol Grodzki a dodal, že zásadná je podpora nezávislých novinárov. "Bez nestranných médií sa demokracia stáva slabou," dodal.



Ďalší ročník Konferencia predsedov parlamentov EÚ sa uskutoční o rok v Madride.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)