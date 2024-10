Predsedu francúzskeho Senátu ohromila Macronova neznalosť histórie

Paríž 17. októbra (TASR) - Predseda francúzskeho Senátu vo štvrtok povedal, že je ohromený vyjadrením prezidenta Emmanuela Macrona o Izraeli. Gérard Larcher ako druhý najvyšší ústavný činiteľ obvinil prezidenta z neznalosti histórie, píše TASR na základe správy AFP.



Macron na utorkovom zasadnutí vlády v nadväznosti na ostreľovanie mierových síl OSN Izraelom vyhlásil, že premiér Benjamin Netanjahu "nesmie zabúdať", že Izrael za svoju existenciu vďačí rezolúcii OSN. Odkazoval na rezolúciu prijatú Valným zhromaždením OSN v novembri 1947 o pláne rozdeliť územie Palestíny na židovský a arabský štát.



Zasadnutie kabinetu za odohralo za zatvorenými dverami a Macrona citovali dvaja účastníci pod podmienkou anonymity.



Macronovo vyhlásenie prispelo k čoraz väčšiemu napätiu vo vzťahoch medzi Francúzskom a Izraelom a vyvolalo pobúrenú reakciu izraelského premiéra Benjamina Netanjahu, podľa ktorého vznik Izraela bol vybojovaný v arabsko-izraelskej vojne v roku 1948 a nebol dosiahnutý vďaka rozhodnutiu OSN. V rozhovore pre denník Le Figaro, ktorý zverejnili vo štvrtok, Netanjahu obvinil Macrona zo "znepokojivého prekrúcania histórie".



"Predovšetkým to poukazuje na neznalosť dejín zrodu štátu Izrael," povedal Larcher, pravicový predseda hornej komory parlamentu, pre rozhlasovú stanicu Europe 1. "Bol som ohromený tým, že takéto vyjadrenie mohlo byť vyslovené," dodal s tým, že vytvorenie štátu Izrael "neprišlo ako notársky akt, ktorý OSN jednoducho schválila".



Ak by centrista Macron nebol spôsobilý vykonávať svoju funkciu alebo by náhle odstúpil, Larcher by prevzal jeho prezidentský úrad.