Predsedu tuniského parlamentu armáda nevpustila do budovy

Tunis 26. júla (TASR) - Predsedu tuniského parlamentu a šéfa Strany obnovy (an-Nahda) Rášida Ghannúšího armáda nevpustila v pondelok do budovy zákonodarného zboru, informovala agentúra AFP.



Šéf najväčšej parlamentnej strany sa do budovy pokúsil vstúpiť niekoľko hodín po tom, čo prezident Kajs Saíd odvolal premiéra Hišáma Mašíšího a pozastavil činnosť zákonodarného zboru. Strana an-Nahda tento krok označila za "štátny prevrat".



Po tom, čo Ghannúšího nevpustila armáda do parlamentu, uskutočnil pred budovou protest v sede, píše AFP s odvolaním sa na svojich fotoreportérov.



V pondelok sa pred parlamentom zhromaždili aj stovky stúpencov prezidenta Saída. Skandovali heslá proti strane an-Nahda a bránili jej prívržencom v prístupe k budove. Dva znepriatelené tábory po sebe hádzali kamene a fľaše.



Tuniský prezident v nedeľu večer oznámil, že odvolal premiéra Hišáma Mašíšího a pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní. Jeho krok prichádza po dlhšom období patovej situácie medzi prezidentom, premiérom a parlamentom. Situáciu ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu. Účastníci protestov, ktoré sa obnovili v januári, kritizujú nárast nezamestnanosti, chudoby a korupciu, ako i neschopnosť vlády v súvislosti s vysokým počtom infikovaných i obetí.