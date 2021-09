Predstavením baletu SND sa začnú Dni slovenskej kultúry v Maďarsku

Budapešť 23. septembra (TASR) - Predstavením BOLERO baletného súboru Slovenského národného divadla sa v severomaďarskom meste Jáger (Eger) začne v nedeľu séria podujatí Dní slovenskej kultúry v Maďarsku. Informovala o tom vo štvrtok riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposová.



Program podujatia, ktoré sa bude konať v septembri, októbri a v novembri, je zameraný na prezentáciu medzinárodne uznávaných predstaviteľov slovenskej kultúry.



"V duchu kultúrnej rozmanitosti sme sa pokúsili obsiahnuť čo najširšie spektrum, pokiaľ ide o interpretáciu jednotlivých žánrov umenia. Naše podujatia nie sú zamerané len na Budapešť, ale snažili sme sa zapojiť aj niekoľko maďarských vidieckych miest," povedala pre TASR Síposová.



Slovenskú kultúru predstavia maďarskému publiku prostredníctvom sveta súčasných výtvarníkov a umelcov zo Slovenska z oblastí baletu, jazzu, fotografie, folklóru, divadla, filmu i hudby.



"Prinášame aj kulinárske pôžitky z gastronómie a obľúbených destinácií turizmu a cestovného ruchu, ktoré sme pripravili v úzkej spolupráci so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR v Maďarsku," dodala Síposová.



V rámci Dní slovenskej kultúry sa maďarskému publiku 28. septembra predstaví v Budapeštianskom hudobnom centre (Budapest Music Center) známy bratislavský súbor Quasars Ensemble s koncertom „Jubilee“ pod vedením dirigenta Ivana Buffu.



Vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti otvoria 6. októbra výstavu diel fotografií Karola Kállaya - medzinárodne známeho slovenského fotografa, dokumentaristu a fotoreportéra.



Východoslovenský folklórny súboru Železiar pod vedením umeleckého choreografa Vlada Urbana vystúpi 10. októbra v meste Sarvaš, v ktorom žije početná slovenská menšina.



Pre priateľov slovenskej kultúry pripravili tri majstrovské diela slovenskej kinematografie: Muž so zajačími ušami, Služobníci a Nech je svetlo. Filmy budú premietané od 12. do 14. októbra v budapeštianskom filmovom divadle Uránia.



V miestnom divadle Pesti Színház sa 3. novembra predstaví Divadlo Andreja Bagara z Nitry s inscenáciou Vlastníci.



Slovenské dni uzatvorí v novembri koncert v podaní svetovo uznávaného jazzového umelca Martina Valihoru a jeho kapely. Presný dátum koncertu ešte nebol stanovený.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)