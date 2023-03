Predstavený kyjevského kláštora odmieta vysťahovanie, podal žalobu

Kyjev 29. marca (TASR) - Predstavený kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra v Kyjeve, ktorej duchovní musia do polnoci opustiť jej územie, v stredu uviedol, že podal na ukrajinský súd žalobu. Žiada v nej, aby súd spochybnil práva štátu na tento kláštor.



Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá dodala, že v stredu sa končí platnosť nájomnej zmluvy ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) na budovy lavry.



Rozhodnutie, že nájomná zmluva nebude predĺžená, oznámili svetské úrady ešte začiatkom marca. V utorok boli duchovní aj mnísi UPC z lavry upozornení, že na vysťahovanie svojich osobných vecí im zostáva už len jeden deň, informuje TASR.



Predstavený kláštora, metropolita Pavlo v stredu vo svojom videoposolstve uviedol, že žaloba na štát bola podaná ešte 23. marca, ale už tretí sudca v kauze namietal svoju zaujatosť.



Podľa Pavla z toho môže vyplývať, že sudcovia sú pod tlakom "tých, ktorí sú pri moci".



Metropolita vo videopríhovore deklaroval, že "v otázke našej viery nebudú žiadne kompromisy. Budeme stáť do posledného. Právo je na našej strane," tvrdí.



Dodal, že ak súd vydá nariadenie na vysťahovanie mníchov a duchovných, mala by ho vykonať exekutívna moc, "nie riaditeľ múzea alebo minister kultúry".



Podľa právnika lavry Nikitu Čekmana majú byť mnísi vysťahovaní na základe zisteného porušenia podmienok nájomnej zmluvy zo strany kláštora. O aké porušenia ide, právnici zatiaľ nevedia, lebo tieto informácie úrady údajne nemôžu zverejniť.



V žalobe podanej kláštorom sa tiež uvádza, že mnísi UPC, ktorí v lavre bývajú, by po vysťahovaní zostali bez domova, a to v čase vojny.



Zástupca riaditeľa Kyjevskej národnej rezervácie Pečerská lavra, ktorá formálne vlastní kláštorný komplex, zasa v stredu ráno potvrdil, že duchovní a mnísi UPC by mali lavru do polnoci miestneho času.



Agentúra AFP uviedla, že v stredu v jednom z chrámov kláštorného komplexu konala bohoslužba, na ktorej sa zúčastnili stovky veriacich. Pred vstupom do areálu sa - ako obvykle - museli podrobiť policajnej kontrole.



Jeden z mníchov, archimandrita Nikon, v stredu pre agentúru AFP povedal, že požiadavka ukrajinskej vlády je "nespravodlivá" a "robí zle vo vzťahu k občanom Ukrajiny a k mníchom".



Na otázku, či sa obáva vysťahovania, odpovedal, že "všetko je možné, diabol nespí".



Napriek tomu, že UPC po minuloročnej invázii ruskej armády na Ukrajinu oficiálne prerušila vzťahy s ruským patriarchátom, kyjevské vedenie sa stále domnieva, že je od Moskvy de facto stále závislá.



Starobylý jaskynný kláštor, ktorý sa týči nad riekou Dneper, zohral kľúčovú úlohu v ukrajinskej aj ruskej histórii. Komplex je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a v roku 2007 sa na základe hlasovania stal jedným z tzv. siedmich divov Ukrajiny.