Predstavený projekt Safe stay in Croatia

Bratislava 26. februára (OTS) - Na včerajšej tlačovej konferencii ministerka cestovného ruchu a športu Chorvátska, Nikolina Brnjac, a riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia, Kristjan Staničić, predstavili projekt Safe stay in Croatia (Bezpečný pobyt v Chorvátsku), webovú platformu, na ktorej všetci záujemcovia alebo zainteresované strany nájdu informácie o tom, čo Safe stay in Croatia predstavuje, môžu získať značku Safe stay in Croatia a zaslať spätnú väzbu. Chorvátsko, vďaka dobrým epidemiologickým podmienkam, bolo minulý rok považované za bezpečnú destináciu, v čom chce pokračovať aj v roku 2021. Okrem už známej značky Svetovej rady pre cestovanie a cestovný ruch (WTTC) Safe Travels, bola navrhnutá národná značka s názvom Safe stay in Croatia, ktorá je dôležitým prvkom pre predstavenie Chorvátska ako bezpečnej a žiaducej destinácie, ale aj podnetom pre všetky zúčastnené strany v cestovnom reťazci - od čerpacích staníc po letiská, trajekty a hotely, prístavy, súkromné ubytovania, múzeá a ďalšie atrakcie k dodržiavaniu epidemiologických opatrení aj naďalej.uviedlaa dodala, že je dôležité zabezpečiť, aby národná značka bola k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám v cestovnom ruchu a v cestovateľskom reťazci, čo sa podarilo dosiahnuť.Propagačnú kampaň zrealizuje Chorvátske turistické združenie. „" uviedola dodal, že reklamné aktivity, okrem iného aj prostredníctvom videa, budú realizované na online kanáloch a sociálnych sieťach s hashtagom #SafeStayInCroatia a na najčítanejších online portáloch na týchto trhoch.Dodávame, že zainteresovaná verejnosť bude môcť vyhľadať všetky zainteresované strany z cestovného ruchu nesúce značku Safe stay in Croatia prostredníctvom webovej stránky http://www.safestayincroatia.hr . Nájdu tam príslušné informácie o zdravotných a bezpečnostných protokoloch v siedmich základných kategóriách, ale aj informácie o tom, ako konať v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19.," uviedla ministerka Brnjac.