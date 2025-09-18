< sekcia Zahraničie
Predstavili 3D mapu oblastí, kde sa v Mliečnej dráhe formujú hviezdy
Autor TASR
Paríž 17. septembra (TASR) — Vedci vytvorili doteraz najpresnejšiu 3D mapu oblastí v našej Mliečnej dráhe, kde vznikajú hviezdy. Uviedla to na svojom webe Európska vesmírna agentúra (ESA), podľa ktorej siaha až do vzdialenosti 4000 svetelných rokov od Slnka a je založená na dlhodobých pozorovaniach vesmírnej sondy Gaia. Informovala o tom v stredu agentúra APA.
ESA vysvetlila, že je v skutočnosti veľmi ťažké pozorovať oblasti vo vesmíre, kde vznikajú hviezdy, pretože sú zvyčajne skryté hustými za oblakmi plynu a prachu. Hoci ani sonda Gaia cez tieto oblaky nedokáže vidieť, vie zmerať, koľko svetla emitovaného hviezdami je blokované prachom. Na základe toho môžu vedci vytvoriť 3D mapy rozloženia prachu a určiť množstvo ionizovaného vodíka, ktorý je indikátorom vznikajúcich hviezd.
Nová 3D mapa je založená na pozorovaní 44 miliónov „obyčajných“ hviezd a 87 hviezd typu O, ktoré sú 15- až 90-krát hmotnejšie a približne 30.000 až miliónkrát jasnejšie ako Slnko. Ich žiarenie je také intenzívne, že dokáže ionizovať okolitý vodík.
Rôzne teleskopy už oblasti vzniku hviezd pozorovali, nikto však doteraz nevedel, ako by mohli vyzerať v 3D perspektíve.
„Doteraz neexistoval model rozloženia ionizovaného plynu v miestnej Mliečnej dráhe, ktorý by sa tak dobre zhodoval s pozorovaniami oblohy z iných teleskopov,“ cituje ESA astronóma Lewisa McCalluma z britskej University of St. Andrews. „Preto sme presvedčení, že náš pohľad zhora a naše videá sú dobrou aproximáciou toho, ako by tieto oblaky vyzerali v 3D,“ dodal.
