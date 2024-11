Predstaviteľ Berlína varuje, aby sa termín hlasovania neurčoval skoro

Berlín 11. novembra (TASR) - Najvyšší berlínsky volebný predstaviteľ varoval pred príliš skorým stanovením dátumu nových volieb do dolnej komory parlamentu, Bundestagu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



"Ak chceme zachovať vysoké štandardy kvality, ktoré máme na spolkovej aj krajinskej úrovni, neodporúčam januárový termín volieb," povedal Stephan Bröchler.



Úrady odporučili, aby sa k voľbám pristupovalo opatrne, a dodali, že politici by mali počúvať odborníkov a nepodľahnúť "bezprostrednosti pri určovaní termínu volieb".



"Ide o zabezpečenie kvality demokratických volieb v Nemecku. Je to vysoko cenená hodnota a neželám si, aby sa voľby nakoniec museli opakovať," zdôraznil Bröchler.



Berlínčania si to dobre uvedomujú, keďže voľby v meste v roku 2021 boli fiaskom a museli sa čiastočne opakovať. Bröchler uviedol, že ak politici rozhodnú, že voľby by sa mali konať v januári, jeho úrad sa tomu prispôsobí.



"Musíme si však uvedomiť, že to ohrozuje kvalitu demokratických volieb," dodal Bröchler, ktorý sa ujal funkcie po vážnych volebných prešľapoch spred troch rokov a odvtedy zorganizoval dvoje opakované voľby.