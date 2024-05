Európska komisia varovala Gruzínsko pred zákonom o agentoch

Brusel/Tbilisi 2. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Európskej komisie pre susedstvo a rozširovanie Gert Jan Koopman vo štvrtok v Tbilisi varoval gruzínsku vládu, že navrhované právne predpisy o "zahraničných agentoch" by v prípade prijatia skomplikovali snahy krajiny o vstup do Únie. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



"Zákon o transparentnosti, ktorý bol schválený v druhom čítaní, je v súčasnej podobe neprijateľný a vytvorí vážne prekážky na ceste k vstupu do EÚ," upresnil Koopman. Dodal však, že Tbilisi má ešte priestor na nápravu a zvrátenie vývoja v súvislosti s týmto kontroverzným zákonom.



Gruzínsky parlament v stredu v druhom čítaní prijal návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, a to aj napriek výzvam medzinárodných partnerov Gruzínska na stiahnutie tejto právnej normy.



Za schválenie návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu hlasovalo 1. mája v druhom čítaní 83 poslancov, proti bolo 23 poslancov. Prvým čítaním návrh zákona prešiel 17. apríla. Tretie, záverečné čítanie sa očakáva v polovici mája.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová už avizovala, že zákon bude vetovať. Vládna koalícia však má dostatočnú parlamentnú väčšinu na prelomenie veta prezidentky.