Predstaviteľ EÚ: Jadrové rokovania by sa mohli obnoviť v septembri

Brusel 7. augusta (TASR) - Irán pod vedením nového prezidenta Ebráhíma Raísího je pripravený pokračovať v tzv. jadrových rokovaniach so svetovými mocnosťami, ktoré by sa mohli obnoviť už začiatkom septembra. Uviedol to v sobotu nemenovaný predstaviteľ EÚ, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa uvedeného zdroja sa vyjednávač EÚ Enrique Mora zúčastnil v Teheráne na štvrtkovej inaugurácii prezidenta Raísího, ktorý je považovaný za stúpenca tvrdej konzervatívnej línie. Mora pri tejto príležitosti absolvoval rozhovor s Hosejnom Amirom-Abdollahianom, ktorý by sa mal stať novým iránskym jadrovým vyjednávačom.



Podľa citovaného popredného predstaviteľa EÚ, ktorý si neželal byť menovaný, sa Amir-Abdollahian zrejme stane aj novým iránskym ministrom zahraničných vecí, čo však ešte nebolo oficiálne potvrdené. Morovo stretnutie s týmto iránskym činiteľom označil za "veľmi užitočné".



Irán a predstavitelia piatich svetových veľmocí (Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska) sa od apríla stretávajú na rokovaniach vo Viedni s cieľom dosiahnuť návrat USA k dohode o iránskom jadrovom programe. Posledné takého rozhovory sa uskutočnili 20. júna a odvtedy boli pozastavené, zrejme v súvislosti s nástupom nového iránskeho prezidenta, a termín ich pokračovania zatiaľ nebol stanovený.



Podľa predstaviteľa EÚ, citovaného agentúrou AFP, sa chce Teherán vrátiť k jadrovým rokovaniam "čo najskôr", pričom si veľmi želá dosiahnutie dohody. Zatiaľ však nenaznačil, že by zmenil svoje postoje v zásadných otázkach. Viedenské rozhovory by podľa predstaviteľa EÚ mohli pokračovať už začiatkom septembra.



Teherán sa v roku 2015 zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 od tejto dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie. Trumpov nástupca Joe Biden naznačil, že Spojené štáty sú pripravené vrátiť sa k jadrovej dohode.



Konzervatívec Raísí na poste iránskeho prezidenta nahradil relatívne umierneného centristu Hasana Rúháního, za ktorého vlády bola uzavretá jadrová dohoda s mocnosťami.