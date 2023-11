Predstaviteľ izraelskej armády poprel humanitárnu krízu v pásme Gazy

Tel Aviv 9. novembra (TASR) - Predstaviteľ izraelskej armády vo štvrtok poprel, že by v pásme Gazy existovala humanitárna kríza. Izraelská armáda podľa jeho slov uľahčuje prísun pomoci do Gazy vrátane vody, potravín, zdravotníckych potrieb či prístreškov.



"Vieme, že situácia v pásme Gazy nie je jednoduchá. Môžem však uviesť, že v pásme Gazy nie je humanitárna kríza," uviedol plukovník Moše Tetro z izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Plukovníkove slová zazneli v deň, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron v Paríži otvoril konferenciu zameranú na humanitárnu pomoc Gaze. Vyzval pritom na urgentnú "humanitárnu prestávku" v bojoch a apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby sa snažilo o uzavretie prímeria v konflikte medzi Izraelom a Hamasom.



Izrael v reakcii na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra zareagoval masívnym ostreľovaním i pozemnými útokmi, ako aj zastavením dodávok paliva, elektriny či vody do pásma Gazy.



Mnoho nemocníc v Gaze muselo zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva pre generátory elektriny, pričom musia prijímať čoraz viac zranených a dochádzajú im lieky a anestetiká.



Podľa odhadov OSN bolo v dôsledku vojny vnútorne vysídlených asi 1,5 milióna z celkového počtu približne 2,4 milióna obyvateľov pásma Gazy. Ide prevažne o ľudí, ktorí utiekli zo severnej časti pásma na juh tejto palestínskej enklávy.