Za protesty bolo zatiaľ trestne stíhaných minimálne 60 Kubáncov

Havana 25. júla (TASR) - Približne 60 Kubáncov bolo zatiaľ trestne stíhaných a súdených za účasť na bezprecedentných demonštráciách proti komunistickej vláde z tohto mesiaca. V sobotu to oznámil predseda najvyššieho súdu Rubén Remigio Ferro, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Celkový počet zadržaných ľudí nebol zverejnený a príbuzní sa sťažujú na nedostatok informácií o svojich blízkych.



"Do včerajšieho dňa sa na miestnych súdoch v krajine konalo 19 procesov - prípady sa týkali 59 ľudí obvinených zo spáchania údajných zločinov počas týchto nepokojov," povedal v sobotu novinárom Ferro.



Tisíce Kubáncov vyšli do ulíc 11. a 12. júla. Skandovali "Sloboda", "Preč s diktatúrou" a "Sme hladní". Išlo o najväčšie protesty od revolúcie, ktorá v roku 1959 vyniesla k moci Fidela Castra.



Zatknuté boli stovky ľudí a mnohí čelia obvineniam z pohŕdania úradmi, narúšania verejného poriadku, vandalstva a šírenia koronavírusu počas epidémie, pretože údajne pochodovali bez rúšok na tvári.



Nezávislí pozorovatelia a aktivisti zverejnili zoznamy zatknutých ľudí, nachádzalo sa na nich najmenej 600 mien, píše AFP.



Ferro uviedol, že pri obvinených sa využíva zrýchlené súdne konanie, ale ubezpečoval, že nasledovať bude riadny proces.



Protestné zhromaždenia Kubáncov sa konali v období, keď krajina zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za posledných 30 rokov - obyvateľov trápia chronické výpadky elektriny, potravín a liekov, pričom epidemiologická krivka stúpa.



Anyelo Troya, jeden z tvorcov protivládnej rapovej skladby, ktorú protestujúci prijali za svoju, bol v stredu odsúdený na rok väzenia za "narušenie verejného poriadku", uviedla jeho rodina.