Predstaviteľ Mariupola: Z trosiek panelákov vynášajú desiatky tiel

Mariupol 8. júna (TASR) - Sto tiel nájdených v troskách panelákov v zničenom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, ovládanom ruskými silami, prepravujú do márnic a na skládky. V stredu to oznámil poradca tamojšieho starostu Petro Andriuščenko. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Andriuščenko v príspevku v odkazovej aplikácii Telegram opísal vynášanie tiel ako "nekonečnú karavánu smrti".



Ukrajinské úrady odhadujú, že počas dlhých týždňov ruského obliehania a ostreľovania Mariupola bolo zabitých najmenej 21.000 civilistov a zničené boli stovky budov. Objavili sa aj správy o masových hroboch, v ktorých sa nachádzajú tisíce tiel.



Rusko minulý mesiac vyhlásilo, že už má plnú kontrolu nad Mariupolom.



Mariupol patrí k ukrajinským mestám, ktoré museli znášať to najhoršie utrpenie tejto vojny, a stal sa celosvetovým symbolom vzdoru, pretože stovky ukrajinských bojovníkov boli mesiace zabarikádované v tamojších oceliarňach Azovstaľ. Nevzdávali sa napriek vytrvalému ruskému bombardovaniu a ostreľovaniu.