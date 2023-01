Predstaviteľ NATO: Západné tanky nie sú pre Kyjev zázračným riešením

Brusel 19. januára (TASR) - Západné tanky nebudú "zázračným riešením" pre Ukrajinu v jej boji s okupačnými ruskými silami. Vo štvrtok na to upozornil vysokopostavený veliteľ Severoatlantickej aliancie Christopher Cavoli. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Neexistuje konkrétny zbraňový systém, ktorý by bol zázračným riešením. Je potrebná rovnováha všetkých systémov," povedal po stretnutí vojenského výboru NATO generál Cavoli, vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe.



Dodal však, že "je jasné, že moderné západné technológie prekonávajú ruské technológie" na ukrajinských bojiskách. Kyjev a niektorí spojenci NATO vyvíjajú na Nemecko tlak, aby poslalo na pomoc Kyjevu proti ruskej okupácii poslali tanky Leopard II.



Šéf vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer sa vyhol výzve na vyslanie techniky na Ukrajinu, ale "ak Rusi bojujú s tankami, Ukrajinci tiež potrebujú tanky", povedal.



Pre Ukrajincov je dôležité mať tanky, aby sa mohli vyrovnať Rusom, aj "z hľadiska ich ambície získať späť svoje vlastné územie". Rusko podľa Bauera pravdepodobne plánuje na jar novú ofenzívu, keďže Moskva nezmenila svoj celkový cieľ poraziť Ukrajinu.



"Na to sa musia Ukrajinci pripraviť," zdôraznil Bauer. Pomoc NATO sa formuje podľa toho, "čo Ukrajinci najviac potrebujú, a potom ako ich môžu spojenci podporiť", tvrdí Bauer.