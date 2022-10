Predstaviteľ NATO:Ruský jadrový útok by vyvolal fyzickú reakciu Západu

Brusel 13. október (TASR) - Ruský jadrový útok by zmenil priebeh konfliktu na Ukrajine a takmer určite by vyvolal "fyzickú reakciu" spojencov Kyjeva a potenciálne aj Severoatlantickej aliancie. V stredu to povedal vysokopostavený predstaviteľ NATO, ktorý si želal ostať v anonymite. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Akékoľvek použitie jadrových zbraní zo strany Moskvy by malo pre Rusko "bezprecedentné následky", povedal predstaviteľ v predvečer štvrtkového zasadnutia Skupiny NATO pre jadrové plánovanie. Podľa jeho slov sa zdá, že Moskva využíva svoje jadrové hrozby najmä na to, aby odradila Severoatlantickú alianciu a ďalšie krajiny od priameho vstupu do vojny s Ukrajinou.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky". Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.



Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu v Bruseli povedal, že Spojené štáty monitorujú akékoľvek náznaky, že by sa Rusko mohlo pripravovať na jadrový útok. "Zatiaľ sme nevideli nijaké ukazovatele, ktoré by nás viedli k tomu, aby sme tomu uverili," uviedol Austin.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok avizoval, že členské krajiny Aliancie na budúci týždeň uskutočnia každoročné cvičenie Steadfast Noon zamerané na prostriedky jadrového odstrašenia. Prípadne zrušenie pre vojnu na Ukrajine by podľa šéfa NATO vyslalo "veľmi zlý signál", pretože vojenská sila Aliancie je najlepším spôsobom, ako zabrániť akejkoľvek eskalácii napätia.