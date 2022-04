Kobrinec z rezortu diplomacie: Rusko nepožiada EÚ, aby zrušila sankcie

Moskva 1. apríla (TASR) - Rusko nebude žiadať Európsku úniu, aby zrušila sankcie, ktoré voči Moskve prijala v súvislosti s vojenskou ofenzívou na Ukrajine. Povedal to v piatok pre ruskú štátnu agentúru RIA Novosti predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Nikolaj Kobrinec. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej zo stránky britskej stanice BBC.



"Európska únia nie je stredom vesmíru," povedal Kobrinec, ktorý na ministerstve pôsobí ako šéf odboru pre európsku spoluprácu.



Moskva podľa neho nenechá nepriateľské kroky Európskej únie bez odozvy a dúfa, že Brusel pochopí, že konfrontácia s Ruskom nie je v jeho záujme.



"Nezodpovedné sankcie Bruselu už dnes negatívne ovplyvňujú každodenný život bežných Európanov," poznamenal Kobrinec. "Sú pripravení platiť z vlastného vrecka za ďalšie zabíjanie civilistov na Ukrajine, premenu Európy z regiónu spolupráce a stability na zónu konfliktu? Nemyslím si to," citoval Kobrinca denník The Guardian.



Agentúra RIA Novosti informovala, že ruská vláda plánuje 100 rozličných iniciatív, ktoré budú reakciou na sankcie uvalené zo strany EÚ.



Ruský rezort zahraničných vecí vo štvrtok oznámil, že v reakcii na sankcie uvalené na Moskvu za jej vojenské akcie na Ukrajine rozšíri zoznam predstaviteľov EÚ, ktorým je zakázaný vstup na územie Ruskej federácie.