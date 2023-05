Predstaviteľ taiwanskej vlády na Globsecu: Čína sa nás snaží zastrašiť

Bratislava 30. mája (TASR) - Taiwan pozorovaním vojny na Ukrajine zistil, že odhodlanie obyvateľov brániť svoju vlasť je dôležitejšie než veľkosť krajiny. V utorok to na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum uviedol námestník taiwanského ministra zahraničných vecí Čchun Li, informuje TASR.



Čína čoraz viac demonštruje svoju silu a snaží sa v obyvateľoch Taiwanu vyvolať strach, priama vojenská konfrontácia však bezprostredne nehrozí, povedal Čchun. Pripomenul, že vlani v tesnej blízkosti Taiwanu preletelo viac ako 1700 čínskych lietadiel a tento ostrov navyše každý mesiac čelí približne 22 miliónom kybernetických útokov zo strany Číny.



Zároveň uistil, že situácia v Taiwanskom prielive nie je taká nebezpečná, ako si mnohí myslia.



Námestník taiwanského ministra tiež pripomenul, že lídri skupiny G7 viackrát vyhlásili, že sú proti akejkoľvek zmene súčasného stavu v Taiwanskom prielive. Podľa jeho slov však Peking a Tchaj-pej chápu súčasný stav rozdielne. Z pohľadu Tchaj-peja vysvetlil, že Čína nemá administratívnu moc nad Taiwanom už 75 rokov a obyvatelia Taiwanu majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti prostredníctvom demokratických princípov.



Domnieva sa, že Peking chápe súčasný stav tak, že existuje iba jedna Čína a Taiwan je jej súčasťou. Dodal, že tento postoj neodzrkadľuje uplynulých 75 rokov a ide len o zbožné prianie Číny.



Čchun tiež vyjadril presvedčenie, že Peking by nemal krajinám diktovať, aby uznávali princíp jednej Číny, ale mali by si na túto záležitosť urobiť názor sami.



S námestníkom taiwanského ministra zahraničných vecí diskutovali na Globsecu aj predseda zahraničného výboru litovského parlamentu Žygimantas Pavilionis, britský poslanec Tobias Ellwood a prezident think tanku Chicago Council on Global Affairs Ivo Daalder.



Pavilionis povedal, že západné krajiny by mali prestať ustupovať autokratickým režimom, v opačnom prípade bude po Ukrajine na rade Taiwan a následne aj ďalšie krajiny.



Medzinárodné spoločenstvo sa podľa jeho slov nepoučilo, že s krajinami, ktoré nedodržujú pravidlá, by nemali spolupracovať. Pripomenul, že najväčším obchodným partnerom EÚ, Spojených štátov aj Taiwanu je práve Čína. Dodal, že krajiny takto "kŕmia tigra" a následne budú pri útoku prekvapené.



Daalder tvrdí, že situácia, ktorej Taiwan čelí, by sa dala porovnať so situáciou na Ukrajine v rokoch 2013 a 2014. Peking podľa neho na základe ruskej invázie na Ukrajinu pochopil, že získanie administratívnej moci nad Taiwanom vojenskou cestou by bolo komplikované. Rozhodol sa preto tento ostrov zastrašovať vojensky, politicky a ekonomicky, na čo Západ nemá odpoveď.



Nastolil tiež otázku, kto zakročí v prípade čínskej vojenskej blokády Taiwanu a bude tak riskovať eskaláciu konfliktu.



Elwood uviedol, že ak sa Rusku podarí zmraziť konflikt na Ukrajine a udrží si svoje pozície, bude to mať vážne dôsledky pre európsku i svetovú bezpečnosť. Čína totiž podľa neho situáciu pozorne sleduje a nadobudnuté poznatky môže následne využiť v indicko-tichomorskej oblasti.