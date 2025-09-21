< sekcia Zahraničie
Predstaviteľ Talibanu: Dohoda o základni Bagram nie je možná
Trump v sobotu pohrozil Afganistanu bližšie nešpecifikovaným trestom.
Autor TASR
Kábul 21. septembra (TASR) - Predstaviteľ afganskej vlády v nedeľu vyhlásil, že dohoda o leteckej základni Bagram „nie je možná“. Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že bývalú americkú základňu chce získať späť. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
V nedeľu afganský náčelník generálneho štábu Fasihuddin Fitrat povedal, že „niektorí ľudia“ chcú získať späť základňu prostredníctvom „politickej dohody“.
„Nedávno niektorí ľudia povedali, že začali rokovania s Afganistanom o vrátení leteckej základne Bagram,“ povedal vysoký vojenský predstaviteľ hnutia Taliban v komentároch, ktoré odvysielali miestne médiá.
„Dohoda ani len o centimetri afganskej pôdy nie je možná. Nepotrebujeme ju,“ dodal.
Trump v sobotu pohrozil Afganistanu bližšie nešpecifikovaným trestom. Myšlienku opätovného prevzatia kontroly nad základňou Spojenými štátmi verejne nastolil vo štvrtok počas štátnej návštevy Spojeného kráľovstva.
„Ak Afganistan nevráti leteckú základňu Bagram tým, ktorí ju postavili, Spojeným štátom americkým, STANÚ SA ZLÉ VECI!!!“ napísal Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social.
Neskôr v sobotu sa novinári v Bielom dome prezidenta opýtali, či zvažuje vyslanie amerických vojakov na opätovné dobytie Bagramu. „O tom sa nebudeme rozprávať, ale teraz hovoríme s Afganistanom a chceme ho späť a chceme ho späť čoskoro, okamžite. A ak to neurobia, zistíte, čo urobím,“ povedal.
V nedeľu afganský náčelník generálneho štábu Fasihuddin Fitrat povedal, že „niektorí ľudia“ chcú získať späť základňu prostredníctvom „politickej dohody“.
„Nedávno niektorí ľudia povedali, že začali rokovania s Afganistanom o vrátení leteckej základne Bagram,“ povedal vysoký vojenský predstaviteľ hnutia Taliban v komentároch, ktoré odvysielali miestne médiá.
„Dohoda ani len o centimetri afganskej pôdy nie je možná. Nepotrebujeme ju,“ dodal.
Trump v sobotu pohrozil Afganistanu bližšie nešpecifikovaným trestom. Myšlienku opätovného prevzatia kontroly nad základňou Spojenými štátmi verejne nastolil vo štvrtok počas štátnej návštevy Spojeného kráľovstva.
„Ak Afganistan nevráti leteckú základňu Bagram tým, ktorí ju postavili, Spojeným štátom americkým, STANÚ SA ZLÉ VECI!!!“ napísal Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social.
Neskôr v sobotu sa novinári v Bielom dome prezidenta opýtali, či zvažuje vyslanie amerických vojakov na opätovné dobytie Bagramu. „O tom sa nebudeme rozprávať, ale teraz hovoríme s Afganistanom a chceme ho späť a chceme ho späť čoskoro, okamžite. A ak to neurobia, zistíte, čo urobím,“ povedal.