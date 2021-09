Predstaviteľ Talibanu: Obnovíme tvrdé tresty vrátane popráv

Kábul 24. septembra (TASR) – Militantné hnutie Taliban zavedie v Afganistane tvrdé tresty vrátane popráv či odsekávania rúk za krádeže. Agentúre AP to v rozhovore potvrdil jeden z predstaviteľov islamistickej skupiny Núrruddín Turábí. Podľa neho sú takéto tresty nevyhnutné pre boj so zločinom. Taliban sa podľa neho zatiaľ nerozhodol, či bude popravovať verejne.



„Všetci nás kritizovali za (verejné) popravy na štadiónoch, ale my sne nikdy nekritizovali trestné zákony v cudzine... Nikto nám nebude prikazovať, aké máme mať zákony. Budeme nasledovať učenie islamu a naše právo bude postavené na základe Koránu," povedal Turábí.



Taliban krátko po prevzatí moci v Afganistane vyhlásil, že v krajine opäť zavedie islamské právo šaría. Jeho súčasťou sú tvrdé tresty ako bičovanie, odsekávanie končatín a popravy. Taliban vládol v Afganistane tvrdou rukou v rokoch 1996 až 2001. Odsúdení vrahovia boli počas tohto obdobia verejne popravení jedným výstrelom do hlavy, ktorý spravidla vykonal rodinný príslušník obete. Rodina mala možnosť nechať vinníka žiť, v takom prípade dostali finančnú kompenzáciu, ktorú však Taliban nazýval „krvavými peniazmi". Pre odsúdených zlodejov bolo tradičným trestom odseknutie ruky. Ak bola lúpež vykonaná na ceste, prípadne diaľnici, previnilcovi amputovali ruku aj nohu. Turábí tieto tresty v rozhovore pre AP obhajoval. Napriek tomu však tvrdí, že Taliban sa zmenil.



„Zmenili sme sa. Povoľujeme používanie televízorov aj mobilných telefónov. Ľudia môžu fotografovať aj nakrúcať videá," tvrdí Turábí, podľa ktorého by mohli občanom povoliť nakrúcať popravy či odsekávania končatín a šíriť ich na sociálnych sieťach. To by podľa neho malo pozitívny účinok v zmysle odradzovania ľudí od páchania trestných činov.