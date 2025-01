Predstaviteľ Talibanu vyzýva na otvorenie stredných škôl pre dievčatá

Kábul 20. januára (TASR) - Námestník ministra zahraničných vecí hnutia Taliban Šér Mohammad Abbás Stánikzaj vyzval najvyššie vedenie Afganistanu, aby otvorilo školy pre dievčatá. Ide o jednu z ostro kritizovaných tém v rámci politiky Talibanu, ktorá prispela k jeho medzinárodnej izolácii, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Stánikzaj viedol vyjednávací tím Talibanu v katarskom meste Dauhá pred stiahnutím amerických síl z krajiny v roku 2021. Počas víkendu v prejave vyhlásil, že obmedzenia pre vzdelávanie dievčat a žien nie sú v súlade s islamským právom šaría.



"Žiadame vodcov (Talibanu), aby otvorili dvere k vzdelávaniu," povedal podľa miestnej televízie Tolo. "V časoch proroka Mohameda boli dvere poznania otvorené pre mužov aj ženy... Dnes zo štyridsiatich miliónov obyvateľov páchame nespravodlivosť na dvadsiatich miliónoch," zdôraznil.



Ide o jednu z najsilnejších verejných kritík rozhodnutia uzavrieť školy pre dievčatá a ženy. Taliban umožňuje dievčatám chodiť do maximálne po šiesty ročník základnej školy. Hnutie tvrdí, že rešpektuje práva žien, no iba v súlade so svojou interpretáciou islamského práva a miestnych zvykov.



Taliban prisľúbil otvorenie stredných škôl pre dievčatá a údajne stále pracuje na pláne, ktorý by to umožnil. Žiadny časový plán však nezverejnil.



Politika hnutia v oblasti vzdelávania dievčat a žien si vyslúžila medzinárodnú kritiku. Podľa západných diplomatov preto akákoľvek cesta k formálnemu uznaniu Talibanu je možná až po zmene jeho politiky voči ženám.