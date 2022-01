Predstaviteľ USA poprel stiahnutie amerických vojakov z Poľska

Varšava 13. januára (TASR) - Neprebiehajú žiadne diskusie o stiahnutí amerických síl z Poľska, povedal pre denník Dziennik Gazeta Prawna chargé d'affaires na americkom veľvyslanectve vo Varšave Bix Aliu. Vo štvrtok o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.



Aliu pre denník tiež uviedol, že ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, USA posilnia východné krídlo NATO a uvalia sankcie, aké Moskva ešte nezažila.



Dodal, že v prípade ruskej agresie voči Ukrajine Spojené štáty posilnia svojich spojencov z východného krídla NATO vyslaním ďalších amerických vojakov. Aliu zdôraznil, že toto je "posvätný záväzok". Povedal tiež, že akékoľvek posilnenie počtu vojakov sa uskutoční v súlade so zásadou "nič o nás bez nás".



Na otázku, čo hovorí na vyhlásenia amerického prezidenta Joea Bidena z decembra, že sa možno budú konať rozhovory medzi USA, Ruskom a hlavnými štátmi NATO, Aliu odpovedal, že pracoval pre administratívu niekoľkých prezidentov a môže jednoznačne povedať, že Joe Biden má z nich všetkých najdôraznejší postoj proti Rusku.



Ako Aliu vyhlásil, je rád, že prebiehajú rozhovory a že Poľsko ako jeden z kľúčových spojencov USA na východnom krídle NATO je v centre týchto rozhovorov.



Podľa neho je skvelé, že Varšava 1. januára prevzala vedenie v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). A veľmi ho teší, že Poľsko hrá dôležitú úlohu.



Aliu ďalej povedal, že ešte nebolo oznámené, koľko amerických vojakov bude koncom roka umiestnených v Poľsku, ale uistil, že tento počet nebude znížený. Dodal, že on osobne dúfa vo zvýšenie počtu.



Americký chargé d'affaires takisto informoval, že nový americký veľvyslanec v Poľsku Marek Brzezinski pricestuje do Varšavy na budúci piatok.