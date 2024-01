Predstaviteľ USA rokuje v Egypte o novej humanitárnej prestávke v Gaze

Washington 23. januára (TASR) - Koordinátor Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu pre Blízky východ Brett McGurk vedie v Egypte rokovania o novej dohode o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy výmenou za prestávku v bojoch, uviedli Spojené štáty v utorok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že McGurk sa nachádza v Egypte a navštívi aj iné krajiny. Reagoval tak na správy, že Izrael navrhol dvojmesačnú prestávku v bojoch.



"Jednou z vecí, o ktorých v tomto regióne rokuje, je určite možnosť ďalšej dohody o rukojemníkoch, čo by si vyžadovalo dlhšiu humanitárnu prestávku," povedal Kirby na brífingu v Bielom dome s tým, že rokovania sú "veľmi triezve a vážne".



Kirby neuviedol, o akej dlhej prestávke sa rokuje, no Biely dom by podľa neho privítal dlhšiu prestávku ako vlani v novembri.



"Ak by nám to dalo príležitosť dostať odtiaľ rukojemníkov a dodať tam viac pomoci, určite by sme podporili humanitárnu prestávku, ktorá by trvala dlhšie než týždeň," dodal.



Hamas vlani počas novembrového dočasného prímeria prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Následne však vyhlásil, že zvyšných rukojemníkov neprepustí, kým sa izraelská armáda nestiahne z Pásma Gazy.



Izrael uvádza, že v Gaze je stále 132 rukojemníkov, z ktorých 27 už nežije. Netanjahu a jeho spolupracovníci zároveň tvrdia, že k ich prepusteniu dôjde len vtedy, keď bude Hamas vojensky zničený.



Hnutie Hamas spustilo 7. októbra útoky na Izrael, pri ktorých prišlo o život približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Približne 250 ďalších osôb odviedli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael vtedy vyhlásil, že toto hnutie zničí, a následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Tá si vyžiadala už viac než 25.000 obetí, píše AFP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované Hamasom.