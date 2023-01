Predstaviteľ USA: Šéf CIA sa v Kyjeve tajne stretol so Zelenským

Kyjev/Washington 20. januára (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns minulý týždeň tajne navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pod podmienkou anonymity to vo štvrtok uviedol predstaviteľ Spojených štátov. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Nemenovaný predstaviteľ USA odmietol priblížiť, o čom Burns a Zelenskyj hovorili. AP pripomína, že Burns opakovane Zelenského informuje o zisteniach amerických tajných služieb týkajúcich sa plánov a zámerov ruskej ofenzívy na Ukrajine.



Šéf CIA sa stretol aj s predstaviteľmi ukrajinských spravodajských služieb. Podľa novín The Washington Post diskutoval Zelenskyj s vysokopostavenými členmi spravodajských služieb Ukrajiny o tom, ako dlho môže Kyjev ešte počítať s podporou USA po tom, čo si republikáni po novembrových priebežných voľbách zaistili tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov.



Zelenskyj a jeho poradcovia mali po stretnutí s Burnsom údajne pocit, že podpora USA je naďalej silná, dodal The Washington Post, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.



Spojené štáty oznámili vo štvrtok ďalší rozsiahly balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov. USA dodajú Kyjevu 90 obrnených bojových vozidiel Stryker, ako aj dodatočných 59 bojových vozidiel pechoty Bradley a muníciu, nie však tanky.