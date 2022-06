Predstaviteľ USA: Severná Kórea môže kedykoľvek podniknúť jadrový test

Washington 7. júna (TASR) - Severná Kórea môže "kedykoľvek" podniknúť siedmy jadrový test a neprejavila žiadny záujem vrátiť sa k rokovaniam, vyhlásil v utorok osobitný predstaviteľ USA pre Severnú Kóreu Sung Kim. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Severná Kórea (KĽDR) uskutočnila tento rok neobvyklé množstvo testov balistických striel a jej predstavitelia takisto používali rétoriku, ktorá môže naznačovať plány použiť taktické jadrové zbrane, povedal Kim novinárom v telefonickom brífingu.



Kim zopakoval americké vyhlásenia, že podľa odhadu Washingtonu sa Severná Kórea pripravuje na uskutočnenie siedmej jadrovej skúšky, a po otázke, kedy sa to môže stať, dodal: "K načasovaniu nemám ďalšie podrobnosti. Evidentne robia prípravy... a moje poznatky sú také, že to môžu otestovať kedykoľvek."



Kim poznamenal, že Severná Kórea 5. júna skúšobne vypálila osem balistických striel z rôznych častí krajiny, vôbec najväčší počet, aký kedy vystrelila za jediný deň.



"Severná Kórea doteraz v roku 2022 vypálila 31 balistických striel. Prekonala tak svoj predchádzajúci rekord 25 striel z roku 2019. A to je len jún," povedal Kim.



Znovu zopakoval, že USA sú ochotné rozbehnúť diplomaciu so Severnou Kóreou bez podmienok, a vyhlásil, že Washington je ochotný zaoberať sa aj obavami Pchjongjangu, ak sa vráti k rozhovorom.



"Doteraz však KĽDR nereagovala a stále nijako nenaznačuje, že má záujem o kontaktovanie," povedal osobitný predstaviteľ USA, citovaný agentúrou Reuters.



Kim, ktorý sa rozprával s novinármi z Jakarty, kde slúži ako veľvyslanec USA v Indonézii, podľa svojich slov dúfa, že Čína bude v budúcnosti nápomocnejšia pri presviedčaní Severnej Kórey, aby sa denuklearizovala.