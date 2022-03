Predstaviteľ USA: Zdá sa, že Putin nie je pripravený na kompromis

Washington 28. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zrejme nie je pripravený robiť kompromisy s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Agentúre Reuters to v pondelok povedal nemenovaný vysoký predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pred začiatkom ďalšieho kola rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom v Turecku.



"(Putin) v tejto chvíli nie je ochotný robiť kompromisy," uviedol predstaviteľ amerického rezortu diplomacie pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa neho by musela Ukrajina ponúknuť Rusku ústupky, ktoré podkopú suverenitu krajiny, a preto diplomat nepredpokladá na rozhovoroch výrazný pokrok.



Aj ukrajinskí politici podľa Reuters hovoria len o malej šanci na zásadný prelom počas plánovaných rozhovorov v Istanbule. Ukrajina je síce pripravená diskutovať o prijatí neutrálneho štatútu v rámci mierovej dohody s Ruskom, ale dodržiavanie takejto dohody by museli zaručiť tretie strany, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu. Zároveň pripustil, že nie možné úplne vytlačiť Rusko z územia jeho krajiny. Podľa Reuters je však obnovenie osobných rozhovorov medzi Kyjevom a Moskvou znakom posunu vpred.



Lietadlo s členmi ruskej delegácie už pristálo v Istanbule, uviedla agentúra AP. Osobné rozhovory medzi oboma stranami sú podľa nej naplánované na utorok a stredu.