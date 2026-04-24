Predstaviteľ vlády USA: Rusko bude pozvané na summit G20
Rusko dostalo pozvánku na summit „na najvyššej úrovni“ v Miami, ktorý sa koná 14. až 15. decembra.
Autor TASR
Washington 24. apríla (TASR) - Rusko dostane pozvánku na decembrový summit skupiny G20 v Spojených štátoch, keďže patrí k členom zoskupenia, uviedol vysokopostavený predstaviteľ vlády USA vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetci členovia G20 budú pozvaní na stretnutie ministrov a summit lídrov,“ ozrejmil predstaviteľ vlády. Kremeľ už skôr vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin sa doposiaľ nerozhodol, či na schôdzku príde. Ruský líder sa nezúčastnil na stretnutiach najväčších svetových ekonomík od roku 2019 - najskôr pre pandémiu ochorenia COVID-19 a neskôr pre vojnu na Ukrajine.
Rusko dostalo pozvánku na summit „na najvyššej úrovni“ v Miami, ktorý sa koná 14. až 15. decembra, vyhlásil námestník ministra zahraničných vecí Alexander Pankin podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti.
Francúzska agentúra pripomína, že informácie o pozvánke prichádzajú v čase, keď sa vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa usiluje o zmiernenie medzinárodnej izolácie Ruska, ktorú vyvolala jeho invázia na Ukrajinu v roku 2022.
Moskva od začiatku vojny na Ukrajine čelí sankciám Západu a diplomatickej izolácii. V roku 2023 vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina aj zatýkací rozkaz v súvislosti s vojnou, čím obmedzil cestovanie ruského lídra. Trump sa od svojho návratu do Bieleho domu pokúša obnoviť vzťahy s Ruskom v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine, pripomína AFP.
