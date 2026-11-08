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Predstaviteľa Izraela zvolili do kontrolného výboru OSN
Mizrahiho kandidatúru podporilo v hlasovaní 134 krajín, informoval denník The Times of Israel (TOI).
Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Napriek napätým vzťahom medzi Izraelom a OSN sa izraelský kandidát Šaj Mizrahi stal cez víkend prvým zástupcom svojej krajiny v Nezávislom poradnom výbore pre audit Valného zhromaždenia OSN. Mizrahiho kandidatúru podporilo v hlasovaní 134 krajín, informoval denník The Times of Israel (TOI).
Mizrahi, právnik a riaditeľ odboru auditu miestnej samosprávy a financovania politických strán na úrade štátneho kontrolóra v Izraeli, získal v nezávislom poradnom výbore pre audit Valného zhromaždenia OSN trojročný mandát. Od jeho založenia v roku 2007 v ňom bude pôsobiť vôbec prvý izraelský zástupca, informoval izraelský úrad štátneho kontrolóra v tlačovej správe.
Spomínaný päťčlenný výbor poskytuje Valnému zhromaždeniu OSN poradenstvo v oblasti efektívnosti vnútorných kontrolných mechanizmov organizácie. Zaoberá sa okrem iného auditom, riadením rizík, finančnou kontrolou a správou organizácie.
Mizrahi kandidoval za skupinu západoeurópskych a ďalších štátov (WEOG) pri OSN. Tú vo výbore dosiaľ zastupovali výlučne kandidáti zo Spojených štátov. Izraelská misia pri OSN vedená veľvyslancom Dannym Danonom sa v uplynulých týždňoch usilovala získať pre jeho kandidatúru podporu ďalších krajín, predovšetkým spriatelených štátov.
Mizrahiho zvolenie prichádza v čase mimoriadne napätých vzťahov medzi Izraelom a OSN. Izraelskí predstavitelia organizáciu opakovane obviňujú, že sa neprimerane zameriava na Izrael a usiluje sa o jeho medzinárodnú izoláciu. Napätie sa prehĺbilo po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v roku 2023.
Mizrahi, právnik a riaditeľ odboru auditu miestnej samosprávy a financovania politických strán na úrade štátneho kontrolóra v Izraeli, získal v nezávislom poradnom výbore pre audit Valného zhromaždenia OSN trojročný mandát. Od jeho založenia v roku 2007 v ňom bude pôsobiť vôbec prvý izraelský zástupca, informoval izraelský úrad štátneho kontrolóra v tlačovej správe.
Spomínaný päťčlenný výbor poskytuje Valnému zhromaždeniu OSN poradenstvo v oblasti efektívnosti vnútorných kontrolných mechanizmov organizácie. Zaoberá sa okrem iného auditom, riadením rizík, finančnou kontrolou a správou organizácie.
Mizrahi kandidoval za skupinu západoeurópskych a ďalších štátov (WEOG) pri OSN. Tú vo výbore dosiaľ zastupovali výlučne kandidáti zo Spojených štátov. Izraelská misia pri OSN vedená veľvyslancom Dannym Danonom sa v uplynulých týždňoch usilovala získať pre jeho kandidatúru podporu ďalších krajín, predovšetkým spriatelených štátov.
Mizrahiho zvolenie prichádza v čase mimoriadne napätých vzťahov medzi Izraelom a OSN. Izraelskí predstavitelia organizáciu opakovane obviňujú, že sa neprimerane zameriava na Izrael a usiluje sa o jeho medzinárodnú izoláciu. Napätie sa prehĺbilo po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v roku 2023.