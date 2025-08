Predstavitelia Dodikovej strany SNSD odmietajú rozhodnutie súdu

Sarajevo 2. augusta (TASR) - Predstavitelia strany SNSD (Aliancia nezávislých sociálnych demokratov), hlavnej politickej sily bosnianskych Srbov, na čele ktorej stojí Milorad Dodik, v sobotu oznámili, že sa budú brániť pokusom o jeho odvolanie z funkcie. Odmietajú totiž rozhodnutie súdu Bosny a Hercegoviny (BaH), ktorý Dodika odsúdil na ročný trest odňatia slobody a zakázal mu politickú činnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.



Odvolací súd BaH v piatok potvrdil rozsudok nižšieho súdu, ktorý vo februári odsúdil prezidenta Republiky Srbskej (RS) Dodika na rok väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre BaH Christiana Schmidta. Súd dodal, že proti tomuto rozhodnutiu sa Dodik nemôže odvolať.



Minister vnútra RS Siniša Karan vyhlásil, že Dodik ako prezident bosnianskych Srbov reprezentuje vôľu srbského národa vyjadrenú vo voľbách. Upozornil tiež, že RS je pripravená na „inštitucionálny, politický a demokratický boj“.



Podľa Karana verdikt proti Dodikovi len posilňuje pozíciu RS, pričom zásluhu pripisuje „nezvolenému cudzincovi“. Narážal tým na vysokého predstaviteľa Schmidta, ktorého legitimitu SNSD naďalej neuznáva, píše HINA.



Medzitým sa začali špekulácie o tom, kto by mohol dočasne nahradiť Dodika, ak by sa nakoniec riadil rozhodnutím súdu.



Počas Dodikovej neprítomnosti v minulom roku z dôvodu operácie ho dočasne na pozícii nahradil Davor Pranjič, viceprezident RS zo strany Chorvátska demokratická únia Bosny a Hercegoviny (HDZ BiH). Dodik vtedy vyhlásil, že toto rozhodnutie neuznáva, zatiaľ čo predstavitelia širšieho medzinárodného spoločenstva, ako aj chorvátski a bosnianski politickí lídri, vyzvali na jeho rešpektovanie.



Odsúdenie Dodika vyvolalo krízu, ktorú mnohí pozorovatelia považujú za najväčšiu od vojny v Bosne v rokoch 1992 - 1995.



Vodca bosnianskych Srbov odmietol súdny proces ako politický a v reakcii na to parlament v RS prijal zákony, ktorými zakázal pôsobenie bosnianskej polície a justičných orgánov na svojom území. Najvyšší súd Bosny a Hercegoviny v máji tieto zákony zrušil.