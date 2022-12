Predstavitelia EK privítali vstup Chorvátska do schengenu a eurozóny

Záhreb 30. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší predstavitelia EK v piatok označili vstup Chorvátska do schengenského priestoru a eurozóny za veľký úspech pre túto krajinu i celú Európsku úniu. Chorvátsko tak urobí 1. januára 2023. TASR správu prevzala z agentúry HINA.



"Vrelo vítam Chorvátsko v 'eure' a v schengenskej zóne voľného pohybu," povedala von der Leyenová. Pripomenula, že od nedele 1. januára budú môcť občania EÚ cestovať z Chorvátska a doň bez kontrol na vnútorných hraniciach.



"Je to veľký úspech pre Chorvátsko, symbol jeho hlbokého zakorenenia do EÚ," povedala a dodala, že to je chvíľa hrdosti pre EÚ, Chorvátsko i jeho obyvateľov.



Podpredseda EK Valdis Dombrovskis povedal, že je to významná chvíľa pre Chorvátsko v spojitosti s dosiahnutím plnej európskej integrácie, i pre celú EÚ. Ďalší podpredseda EK, Margaritis Schinas, dodal, že je to pre túto balkánsku krajinu "míľnik na jeho európskej ceste", ktorý si zaslúžila. Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal, že "tento Nový rok bude pre Chorvátov nezabudnuteľný".



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová poznamenala, že každý nový člen v schengenskom priestore posilňuje Európsku úniu.