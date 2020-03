EÚ sa dohodla s Erdoganom na preskúmaní migračnej dohody

Brusel 9. marca (TASR) - Dohodu z marca 2016 o zastavení toku migrantov do Európy medzi EÚ a Tureckom musí Ankara rešpektovať, Únia však súhlasila s expertným zhodnotením jej implementácie. Uviedli to predstavitelia EÚ po pondelkovom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Bruseli.



S tureckým prezidentom sa v pondelok večer stretli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Schôdzka trvala dve hodiny.



Na tlačovej konferencii po jej skončení vystúpili len von der Leyenová a Michel, Erdogan sa pred novinárov nedostavil.



Michel spresnil, že hlavnými témami pondelňajších rokovaní boli vzťahy EÚ s Tureckom a situácia na severe Sýrie.



Podľa jeho slov si obe strany vymenili názory na implementáciu dohody z roku 2016, ktorá zaväzuje Ankaru nevpúšťať sýrskych utečencov do Európy. EÚ zase v rámci dohody vyčlenila šesť miliárd eur na konkrétnu pomoc týmto utečencom.



Z pondelkovej schôdzky vzišla dohoda na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá má monitorovať a objasniť, ako obe strany chápu plnenie vzájomnej migračnej dohody. Túto požiadavku presadzoval podľa Michela práve prezident Erdogan. Príslušnú pracovnú skupinu má vytvoriť šéf diplomacie Josep Borrell.



"Je dobré, že komunikácia s Tureckom zostáva otvorená a aktívna," skonštatovala von der Leyenová. Zdôraznila, že aj Brusel aj Ankara majú záväzok riešiť situáciu na grécko-tureckých hraniciach. "Migranti potrebujú podporu, Grécko potrebuje podporu, ale podporu potrebuje aj Turecko," vysvetlila.



Priznala, že medzi oboma stranami existujú nezhody, ocenila však, že bruselské rokovania boli otvorené a konštruktívne, cieľom je však zaistiť stabilitu v regióne a sústrediť sa na zabezpečenie pokroku pri riešení situácie na vonkajšej hranici EÚ, "čo je v záujme EÚ a aj Turecka".



Podobne ako Michel upozornila, že dohoda z marca 2016 je stále platná a dodala, že sa treba sústrediť na to, ktoré jej zložky a časti nefungujú. Zároveň zdôraznila, že hranice EÚ musia byť rešpektované, rovnako ako aj základné ľudské práva migrantov, ktorí sa už nachádzajú v utečeneckých táboroch v Grécku.



Von der Leyenová pred rokovaniami s Erdoganom vyhlásila, že Turecko musí stiahnuť migrantov zo svojej hranice s Gréckom. Tí sa vybrali ku gréckym hraniciam potom ako Erdogan 29. februára oznámil, že Turecko otvorilo svoje hranice s EÚ pre migrantov, čo znamená porušenie dohody z roku 2016.







spravodajca TASR Jaromír Novak