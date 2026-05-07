< sekcia Zahraničie
Predstavitelia EÚ sa pripravujú na prípadné rokovania s Putinom
Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Costom prebiehajú. Prípadné rokovania by však mali byť koordinované tak, aby odrážali jednotný postoj Európy a mohli vyvíjať tlak na Rusko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 7. mája (TASR) - Najvyšší predstavitelia Európskej únie sa pripravujú na prípadné rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Pre denník Financial Times to uviedol vysokopostavený zdroj z EÚ. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že existuje „potenciál“ na to, aby EÚ rokovala s Putinom a že Únia má v tom podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR.
„Hovorím s 27 lídrami členských štátov, aby sme zistili, ako sa najlepšie zorganizovať, a aby sme určili, o čom s Ruskom skutočne potrebujeme diskutovať, keď na to príde ten správny čas,“ povedal Costa. „Na aprílovom summite lídrov EÚ na Cypre nás Zelenskyj vyzval, aby sme boli pripravení aktívne prispieť k rokovaniam,“ uviedol.
FT pripomína, že EÚ od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu zastáva zásadu, že o budúcnosti Ukrajiny sa nemôže diskutovať bez účasti Kyjeva. Podľa mnohých lídrov však mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zamerané na ukončenie vojny dosiahli len minimálny pokrok a EÚ sa pri nich ocitla iba v úlohe pozorovateľa.
Brusel sa podľa Costu bude „vyhýbať narúšaniu procesu, ktorý vedie prezident Trump“, a pripustil, že z Kremľa neprišiel žiadny signál o ochote Putina rokovať s akýmkoľvek predstaviteľom Únie. „Áno, táto možnosť (rokovať s Putinom) existuje,“ povedal na podujatí v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. „Zatiaľ však nikto nezaznamenal zo strany Ruska žiadne náznaky, že by sa skutočne chceli zapojiť do serióznych rokovaní,“ dodal.
Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Costom prebiehajú. Prípadné rokovania by však mali byť koordinované tak, aby odrážali jednotný postoj Európy a mohli vyvíjať tlak na Rusko.
Niektorí lídri EÚ ako slovenský premiér Robert Fico či predseda belgickej vlády Bart de Wever vyzývajú na rokovania s Ruskom. Na pripravenosť hovoriť s ruským prezidentom nedávno naliehali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová. Ďalší však takýto scenár odmietajú. V 27-člennom bloku tiež neexistuje zhoda, kto by mal EÚ zastupovať na prípadných rokovaniach s Putinom.
Diplomatické snahy o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom vedené Spojenými štátmi viaznu, keďže Washington sa teraz sústreďuje na konflikt v Iráne. Do Miami však vo štvrtok pricestoval hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, ktorý sa podľa agentúry AFP pokúsi zamrznuté rokovania oživiť.
„Hovorím s 27 lídrami členských štátov, aby sme zistili, ako sa najlepšie zorganizovať, a aby sme určili, o čom s Ruskom skutočne potrebujeme diskutovať, keď na to príde ten správny čas,“ povedal Costa. „Na aprílovom summite lídrov EÚ na Cypre nás Zelenskyj vyzval, aby sme boli pripravení aktívne prispieť k rokovaniam,“ uviedol.
FT pripomína, že EÚ od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu zastáva zásadu, že o budúcnosti Ukrajiny sa nemôže diskutovať bez účasti Kyjeva. Podľa mnohých lídrov však mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zamerané na ukončenie vojny dosiahli len minimálny pokrok a EÚ sa pri nich ocitla iba v úlohe pozorovateľa.
Brusel sa podľa Costu bude „vyhýbať narúšaniu procesu, ktorý vedie prezident Trump“, a pripustil, že z Kremľa neprišiel žiadny signál o ochote Putina rokovať s akýmkoľvek predstaviteľom Únie. „Áno, táto možnosť (rokovať s Putinom) existuje,“ povedal na podujatí v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. „Zatiaľ však nikto nezaznamenal zo strany Ruska žiadne náznaky, že by sa skutočne chceli zapojiť do serióznych rokovaní,“ dodal.
Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Costom prebiehajú. Prípadné rokovania by však mali byť koordinované tak, aby odrážali jednotný postoj Európy a mohli vyvíjať tlak na Rusko.
Niektorí lídri EÚ ako slovenský premiér Robert Fico či predseda belgickej vlády Bart de Wever vyzývajú na rokovania s Ruskom. Na pripravenosť hovoriť s ruským prezidentom nedávno naliehali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová. Ďalší však takýto scenár odmietajú. V 27-člennom bloku tiež neexistuje zhoda, kto by mal EÚ zastupovať na prípadných rokovaniach s Putinom.
Diplomatické snahy o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom vedené Spojenými štátmi viaznu, keďže Washington sa teraz sústreďuje na konflikt v Iráne. Do Miami však vo štvrtok pricestoval hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, ktorý sa podľa agentúry AFP pokúsi zamrznuté rokovania oživiť.