Predstavitelia EÚ žiadajú od Erdogana ďalšie znižovanie napätia

Brusel 19. marca (TASR) - Predstavitelia Európskej únie naliehali v piatok na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby sa spoločne s EÚ snažil o ďalšie znižovanie napätia, ktoré medzi oboma stranami vzrástlo po sporoch vo východne časti Stredomoria. Informovala o tom agentúra AFP.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady (ER) Charles Michel hovorili s tureckým lídrom na videokonferencii, ktorej zámerom bolo nadviazať na zmierlivé kroky Ankary z posledného obdobia.



Úniu povzbudilo to, že Turecko obnovilo rozhovory s Gréckom o spornej námornej hranici, ako aj plány oživiť mierový proces na Cypre pod záštitou OSN.



"EÚ zdôraznila význam trvalej deeskalácie a ďalšieho posilňovania budovania dôvery, čo by umožnilo pozitívnejšiu agendu medzi EÚ a Tureckom," uvádza sa vo vyhlásení Únie po piatkovom rozhovore. Šéfovia EK a ER si podľa neho s Erdoganom tiež vymenili názory na situáciu sýrskych utečencov žijúcich v Turecku, ako aj otázky širšieho regiónu vrátanie Líbye a Sýrie.



Von der Leyenová a Michel podľa vyhlásenia tiež hovorili o "možnej návšteve" Turecka po budúcotýždňovom summite EÚ, na ktorom budú lídri členských štátov diskutovať okrem iného o stave vzťahov s Ankarou.



Erdogan v piatok vyzval na "konkrétne výsledky" tohto summitu a obnovenie "dialógu na vysokej úrovni", informoval jeho úrad. Ankara podľa jeho slov podporuje spoluprácu a stabilitu vo východnom Stredomorí a oblasti Stredozemného mora napriek "provokáciám Grécka a cyperských Grékov".



Únia zaradila vzťahy s Tureckom na program summitu v Bruseli, ktorý sa uskutoční 25. a 26. marca, vzhľadom na pretrvávajúce zložité vzťahy medzi Bruselom a Ankarou.



Únia sleduje s obavami aktivity Turecka vo východnej časti Stredozemného mora, kde turecké lode mimo svojich vôd vykonávajú prieskum energetických zdrojov, čo naráža na nespokojnosť Cypru a Grécka. EÚ tieto aktivity opakovane kritizovala a jej členské krajiny negatívne vnímajú aj zapájanie sa Turecka do konfliktov v Sýrii, Líbyi či Náhornom Karabachu.



Erdogan koncom roka 2020 vyjadril želanie uvoľniť napäté vzťahy s Úniou po tom, ako sa lídri EÚ na decembrovom summite rozhodli sankcionovať určité kroky tureckej strany.