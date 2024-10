Predstavitelia európskych krajín a USA odsúdili útok Iránu na Izrael

Paríž/Berlín/Madrid/Washington 1. októbra (TASR) - Francúzsky premiér Michel Barnier v utorok uviedol, že je znepokojený eskaláciou konfliktu na Blízkom východe po tom, čo Irán podnikol raketový útok na Izrael. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyhlásil, že "neprijateľný" útok by mal odsúdiť celý svet. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Barnier vo francúzskom parlamente povedal, že situácia na Blízkom východe sa zhoršuje a zdá sa, že prebieha priamy konflikt medzi Iránom a Izraelom, pričom situáciu označil za "mimoriadne vážnu".



"Naliehavo sme varovali Irán pred touto nebezpečnou eskaláciou. Irán musí útok okamžite zastaviť. Privádza to región ešte viac na pokraj priepasti," napísala nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na sieti X.



Iránsky útok na Izrael odsúdila aj Británia. Úrad premiéra Keira Starmera podľa stanice Sky News zopakoval výzvy na zmiernenie napätia v regióne. Starmer v čase, keď začal iránsky útok, telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, píše Reuters. Izraelskému náprotivku vyjadril "pevný záväzok" Británie voči bezpečnosti Izraela a ochrane civilistov. Britský premiér tiež prisľúbil, že bude spolupracovať s partnermi a urobí všetko preto, aby dosiahol deeskaláciu a presadil diplomatické riešenie.



Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval na ukončenie špirály násilia a minister zahraničných vecí José Manuel Albares vyzval aktérov na zdržanlivosť.



Americký minister zahraničných vecí označil útok za absolútne neprijateľný s tým, že by ho mal odsúdiť celý svet. "Prvotné správy naznačujú, že Izrael s aktívnou podporou Spojených štátov a ďalších partnerov tento útok účinne porazil," povedal šéf americkej diplomacie.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varoval, že Teherán môže očakávať vážne následky za raketový útok, ktorý bol podľa neho "porazený a neúčinný".



Irán v utorok podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael. Izraelská armáda oznámila, že zachytila veľký počet z dovedna 180 balistických rakiet. Útok bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych ozbrojených zložiek vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd.