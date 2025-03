Predstavitelia Grónska a Dánska odmietli Trumpove vyjadrenia o ostrove

Kodaň/Nuuk 5. marca (TARS) - Predstavitelia Dánska a Grónska v stredu opakovane odmietli deklarované zámery amerického prezidenta Donalda Trumpa na prevzatie kontroly Grónska. Vo svojom prejave pred oboma komorami Kongresu v noci na stredu Trump deklaroval, že toto dánske autonómne územie získa "tak či onak". TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Dôrazne podporujeme vaše právo rozhodnúť o vlastnej budúcnosti, a ak sa tak rozhodnete, privítame vás v Spojených štátoch amerických," povedal Trump v príhovore. "Budeme vás chrániť. Urobíme vás bohatými. A spoločne vynesieme Grónsko do výšok, o akých ste si doteraz nemysleli, že sú možné," dodal.



"Nechceme byť Američanmi ani Dánmi. Sme Grónčania. Američania a ich líder to musia pochopiť," napísal grónsky premiér Múte Egede v stredu na Facebooku šesť dní pred parlamentnými voľbami. "Nie sme na predaj a nemožno si nás len tak vziať. O našej budúcnosti rozhodujeme my v Grónsku," vyhlásil.



Trumpove vyjadrenia odmietol aj dánsky minister obrany a vicepremiér Trouls Lund Poulsen. "To sa nestane," uviedol Poulsen pre verejnoprávnu televíziu DR na margo Trumpovho zámeru. "O tom, akým smerom sa chce Grónsko vydať, rozhodnú Grónčania," deklaroval. Poznamenal však, že Trump vyjadril podporu obyvateľom autonómneho dánskeho ostrova, aby si sami určili svoju budúcnosť. V podobnom duchu sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Lars Rasmussen.



Trump začal ešte pred svojim návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.