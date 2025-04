Predstavitelia Hamasu cestujú do Egypta na rokovania o prímerí

Gaza/Káhira 12. apríla (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas pre AFP oznámil, že poprední členovia tejto militantnej skupiny v sobotu cestujú do Káhiry, kde budú s egyptskými sprostredkovateľmi rokovať o prímerí v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR.



„Dúfame, že rokovania prinesú skutočný pokrok smerom k dosiahnutiu dohody o ukončení vojny, zastavení agresie a úplnom stiahnutí okupačných síl z Pásma Gazy,“ povedal predstaviteľ Hamasu pod podmienkou anonymity.



Delegáciu hnutia povedie hlavný vyjednávač Chalíl Hajja, prezradil zdroj. Hamas podľa neho zatiaľ neobdržal žiadne nové návrhy na prímerie. Izraelské médiá predtým naznačovali, že Izrael a Egypt si vymenili návrhy dokumentov, ktoré obsahujú potenciálnu dohodu o prímerí a prepustení zvyšných rukojemníkov z palestínskej enklávy.



„Kontakty a diskusie so sprostredkovateľmi však pokračujú,“ dodal zdroj a obvinil Izrael z „pokračujúcej agresie“ v Pásme Gazy.



Krehké prímerie, ktoré do Pásma Gazy prinieslo týždne relatívneho pokoja, sa skončilo 18. marca, keď Izrael obnovil svoju vojenskú operáciu na tomto území.



Premiér Benjamin Netanjahu obnovenie operácie zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.