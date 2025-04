Predstavitelia Hamasu odmietli protinávrh Izraela na prímerie v Gaze

Káhira 3. apríla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas Hnutie odmietlo najnovší izraelský návrh na prímerie v palestínskom Pásme Gazy, uviedli v stredu pre agentúru AFP dvaja predstavitelia tohto hnutia, píše TASR.



AFP dodala, že odmietnutým dokumentom je izraelský protinávrh, ktorý bol predložený na nepriamych rokovaniach zameraných na obnovenie prímeria v Pásme Gazy a prepustenie zadržiavaných izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov z väzníc v Izraeli.



Izrael svoj návrh Hamasu predložil prostredníctvom sprostredkovateľov, uviedol jeden zo zdrojov Hamasu, ktorý súčasne Izrael obvinil, že blokuje návrh Egypta a Kataru a snaží sa zmariť akúkoľvek dohodu.



Ďalší predstaviteľ Hamasu vyzval vyjednávačov a medzinárodné spoločenstvo, aby Izrael prinútili pristúpiť na návrh sprostredkovateľov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu večer informoval, že Izrael bude pokračovať vo vojenskom tlaku, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov.



„Čím dlhšie ich budú odmietať vydať, tým viac sa bude tlak zvyšovať,“ uviedol Netanjahu podľa portálu The Times of Israel. V zajatí Hamasu je 58 rukojemníkov a podľa izraelskej armády je 34 z nich mŕtvych.



Netanjahu v stredu večer dodal, že izraelská armáda preberá kontrolu nad oblasťou niekdajšej židovskej osady Morag medzi mestami Chán Júnis a Rafah v Pásme Gazy. Dôležitosť vytvorenia osi v oblasti Moragu prirovnal k tzv. filadelfskému koridoru - územiu pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom. Izrael tvrdí, že tento koridor musí kontrolovať, aby zabránil pašovaniu zbraní z Egypta na palestínske územie.



Krehké prímerie, ktoré do Pásma Gazy prinieslo týždne relatívneho pokoja, sa skončilo 18. marca, keď Izrael obnovil svoju vojenskú operáciu na tomto území.



Netanjahuov úrad obnovenie operácie svojho času zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.