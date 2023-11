Predstavitelia Izraela aj Hamasu popreli správy o prímerí

Jeruzalem/Gaza 20. novembra (TASR) — Vysokopostavení predstavitelia Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok popreli tvrdenia, že by dosiahli dohodu o prímerí a výmene rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe informácií britského denníka The Guardian.



Denník The Jerusalem Post (JP) v nedeľu upozornil na informáciu zverejnenú v jordánskom denníku al-Ghad, že podľa nemenovaného zdroja z Hamasu sa v pondelok o 11.00 h miestneho času začne päťdňové prímerie v Pásme Gazy. Hamas mal zároveň prepustiť 50 rukojemníkov výmenou za 50 Palestínčanov väznených v Izraeli.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Izzát ar-Rišk však v pondelok podľa JP poprel pravdivosť týchto informácií. "Na informáciách médií, ktoré sa pripisujú zdroju z Hamasu, nie je nič pravdivé, pokiaľ hovoríme o výmene, ktorá sa má začať dnes," uviedol.



Podobne reagoval aj nemenovaný vysokopostavený zdroj z Izraela, ktorý povedal, že "zatiaľ nič také neexistuje".