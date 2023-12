Predstavitelia Izraela, Británie i Palestínčanov reagujú na BR OSN

Jeruzalem/Londýn 22. decembra (TASR) - Izrael v reakcii na piatkovú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že bude aj naďalej kontrolovať všetku humanitárnu pomoc prichádzajúcu do Pásma Gazy. Palestínska strana rezolúciu označila sa správny krok, žiada však aj okamžité prímerie. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Izrael bude aj naďalej z bezpečnostných dôvodov kontrolovať všetku humanitárnu pomoc do Pásma Gazy," uviedol izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen.



Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr rezolúciu označil za krok správnym smerom. "Musí byť realizovaná a musí byť sprevádzaná hromadným nátlakom na okamžité prímerie," povedal a zopakoval spojenie "okamžité prímerie".



Rezolúciu privítal aj britský minister zahraničných vecí David Cameron. "Bol to náročný proces, dosiahnuť zhodu medzi členmi Organizácie Spojených národov," uviedol vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti X. Teraz je však podľa jeho slov väčšie zhoda na tom, čo je potrebné na zmiernenie humanitárnej krízy a spoluprácu na udržateľnom prímerí. "Ľudia v Pásme Gazy nutne potrebujú potraviny, lieky a prístrešie," povedal.



BR OSN v piatok schválila rezolúciu, ktorá požaduje nárast objemu humanitárnej pomoci pre obyvateľov v Pásme Gazy, nie však zastavenie bojov. USA ani Rusko nevyužili právo veta a zdržali sa hlasovania. Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová však rezolúciu označila za dôležitý krok vpred.