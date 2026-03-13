< sekcia Zahraničie
Predstavitelia Kuby a USA rokovali s cieľom zmierniť napätie
Podľa slov prezidenta za posledné tri mesiace nedorazila na ostrov žiadna dodávka ropy, z čoho viní energetickú blokádu zo strany USA.
Autor TASR
Havana 13. marca (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v piatok oznámil, že jeho vláda nedávno rokovala s predstaviteľmi Spojených štátov. Informoval o tom týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kuba „čoskoro padne“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Cieľom týchto konverzácií je dosiahnuť riešenia - prostredníctvom dialógu - bilaterálnych rozdielov, ktoré existujú medzi našimi dvoma národmi,“ povedal prezident Kuby.
Díaz-Canel konštatoval, že „medzinárodné faktory uľahčili tieto výmeny“, pričom nešpecifikoval tieto faktory ani neuviedol podrobnosti rozhovorov.
Podľa slov prezidenta za posledné tri mesiace nedorazila na ostrov žiadna dodávka ropy, z čoho viní energetickú blokádu zo strany USA.
Západnú časť Kuby zasiahli rozsiahle výpadky elektriny, bez ktorej sú milióny ľudí. Kuba, ktorá produkuje 40 percent svojej ropy, vyrába vlastnú elektrinu, no nestačí to na pokrytie dopytu, tvrdí prezident.
Nedostatok elektrickej energie má dopad na komunikáciu, vzdelávanie a dopravu. Vláda tiež musela nariadiť odloženie operácií pre desaťtisíce ľudí. Viac ako 115 pekárni na ostrove teraz funguje na drevo alebo uhlie. „Dopad je obrovský,“ konštatoval Díaz-Canel.
Na Kube bolo tiež nainštalovaných 955 solárnych panelov a do konca marca uvedú do prevádzky ďalšie panely, no dodal, že napriek tomu krajina potrebuje ropu.
Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá, pričom USA uvalil na túto karibskú krajinu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany.
Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy Kuby. Od 9. januára nebola na Kubu dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety ostrov a ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou ekonomickou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.
