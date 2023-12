Predstavitelia Mosadu v Katare rokujú o ďalšom prímerí v Pásme Gazy

Dauha 2. decembra (TASR) - Predstavitelia izraelskej rozviedky Mosad pricestovali v sobotu do Dauhy na rokovania so sprostredkovateľmi z Kataru o obnovení pokoja zbraní v Pásme Gazy. Pre agentúru Reuters to povedal zdroj oboznámený s návštevou, informuje TASR.



Rozhovory sprostredkované Katarom sa zameriavajú na možné prepustenie iných kategórii rukojemníkov ako žien a detí, a tiež na podmienky pokoja zbraní líšiace sa od prímeria, ktorého platnosť vypršala v piatok, priblížil nemenovaný zdroj agentúry Reuters.



Izrael a Hamas zvažovali nové podmienky pre prepúšťanie rukojemníkov, ktorých militanti zajali počas októbrového útoku na Izrael, a pre prímerie v Gaze už pred kolapsom predchádzajúcej dohody, dodal.



Počas týždňového prímeria Hamas a ďalšie militantné skupiny v Pásme Gazy prepustili 105 rukojemníkov, žien a detí, výmenou za to, že Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov vrátane žien.



Izrael a Hamas sa vzájomne obviňujú z kolapsu prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok 24. novembra a bolo dvakrát predĺžené.



Izrael tvrdí, že Hamas odmietal prepustiť všetky ženy, ktoré zadržiava v Gaze. Palestínsky predstaviteľ uviedol, že nezhody sa týkali oslobodenia izraelských vojačiek.