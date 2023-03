Predstavitelia nemeckej vládnej SPD pricestovali do Kyjeva

Kyjev 6. marca (TASR) - Dvaja vysokopostavení predstavitelia nemeckej vládnej Sociálnodemokratickej strany (SPD) v pondelok navštívili ukrajinskú metropolu Kyjev. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Spolupredseda SPD Lars Klingbeil s Rolfom Mützenichom, lídrom strany v Bundestagu (Spolkovom sneme), pricestovali do Kyjeva vlakom v pondelok v skorých ranných hodinách. Obaja politici absolvujú rozhovory s ukrajinskými vládnymi predstaviteľmi i poslancami.



Ako prvý ich privítal starosta Kyjeva Vitalij Kličko. "My, SPD, sme vždy dávali najavo, že bezvýhradne stojíme na strane Ukrajiny. Môžete to vidieť od prvého dňa vypuknutia vojny," povedal Klingbeil. Dodal, že Berlín bude Kyjev i naďalej podporovať.



Kličko označil návštevu nemeckých politikov za "dôležitý signál pre Ukrajinu". "Čím silnejšia bude podpora pre Ukrajinu, tým rýchlejšie túto vojnu vyhráme," povedal.



Vládna SPD čelí kritike pre vzťahy s Moskvou pred vypuknutím ruskej invázie na Ukrajinu. Kritici vrátane Kyjeva ju obviňujú, že celé desaťročia chybne odhadovala ruského prezidenta Vladimira Putina.



SPD patrila k politickým silám, ktoré verili, že spolupráca s Ruskom môže posilniť stabilitu Európy. To viedli napríklad k energetickej závislosti Nemecka na Rusku.



SPD vyhrala nemecké voľby v roku 2021, predtým bola hlavnou koaličnou stranou od roku 1998 do 2005. V období rokov 2005 až 2021 vládla konzervatívna Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) vedená bývalou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Značnú časť tohto obdobia však bola jej koaličným partnerom práve SPD.



Klingbeil i Mützenich už verejne priznali minulé nesprávne úsudky v politike SPD voči Rusku. Strana plánuje zmeniť smerovanie svojej zahraničnej politiky vrátane postoja k Rusku na decembrovom straníckom sneme.



Ukrajinu už od vypuknutia vojny na Ukrajine navštívilo niekoľko vysokopostavených politikov z SPD vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý do Kyjeva zavítal vlani v júni.