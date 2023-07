Predstavitelia ôsmich inštitúcií EÚ rokujú o zriadení Etického orgánu

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) pripravila na piatok prvé stretnutie predstaviteľov ôsmich euroinštitúcií zamerané na zriadenie medziinštitucionálneho Etického orgánu. Ten má určiť vysoké štandardy posilňujúce transparentnosť a integritu verejných činiteľov pôsobiacich v inštitúciách EÚ, informuje spravodajca TASR.



Rokovania má na starosti podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. S návrhom na zriadenie Etického orgánu prišla práve exekutíva EÚ.



Na stretnutí v Bruseli sa zúčastňujú zástupcovia na vysokej úrovni z ôsmich inštitúcií – Európskeho parlamentu, Európskej rady, Rady EÚ, Súdneho dvora EÚ, Európskej centrálnej banky, Európskeho dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.



Cieľom rokovaní je dohodnúť sa na podrobnostiach vzniku a fungovania ambiciózneho medziinštitucionálneho etického orgánu, ktorý by stanovil vysoké štandardy posilňujúce transparentnosť a integritu verejných činiteľov pôsobiacich v inštitúciách EÚ.



"Len pár týždňov po tom, čo sme navrhli Etický orgán, organizujeme prvé stretnutie, na ktorom preberieme detaily a zabezpečíme účasť všetkých inštitúcií. Je to dôkaz našej ambície zriadiť nový orgán veľmi rýchlo. Vyzývam všetky inštitúcie, aby pokračovali v tvrdej práci na uzavretí tejto dôležitej dohody a zabezpečili, aby orgán mohol začať svoju prácu čo najskôr," uviedla Jourová v správe pre médiá. Podľa jej slov euroinštitúcie musia urobiť všetko pre to, aby si zaslúžili dôveru európskych občanov a zabezpečili, že všetci verejní činitelia budú podliehať rovnakým jasným a vysoko štandardným etickým pravidlám.



Po zriadení Etického orgánu sa vypracuje prvý súbor spoločných noriem pre etické správanie členov všetkých euroinštitúcií, ako aj formálny mechanizmus spolupráce medzi inštitúciami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)