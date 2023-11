Predstavitelia Palestíny a moslimských krajín sa stretnú v Číne

Peking 19. novembra (TASR) - Predstavitelia palestínskej samosprávy a ministri štyroch moslimských krajín absolvujú v pondelok a utorok stretnutie v Číne. V nedeľu to oznámil Peking, informuje TASR a základe správy agentúry AFP.



Do Číny pricestujú ministri zahraničných vecí palestínskej samosprávy, Saudskej Arábie, Jordánska, Egypta a Indonézie, ako aj generálny tajomník Organizácie islamskej spolupráce (OIC).



Témami stretnutia bude deeskalácia súčasného palestínsko-izraelského konfliktu, ochrana civilistov a riešenie palestínskej otázky, uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom uvádza, že od začiatku konfliktu prišlo v tejto enkláve o život 12.300 ľudí.



Po vypuknutí vojny čínski predstavitelia vrátane ministra zahraničných vecí vyzvali na okamžité prímerie. Čína podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.