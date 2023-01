Predstavitelia SR a Británie si pripomenuli diplomatické výročie

Bratislava 24. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo a Slovenská republika v súčasnosti čelia spoločným bezpečnostným výzvam, vzťahy medzi oboma krajinami sú tak veľmi dôležité. Pre TASR to povedal parlamentný štátny tajomník britského ministerstva zahraničných vecí pre Európu Leo Docherty v rámci debaty v Univerzitnej knižnici v Bratislave pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a SR.



Docherty zdôraznil, že na zvládnutie výzvy, ktorú predstavuje nelegálna ruská invázia na Ukrajinu, musia Británia i SR naďalej spolupracovať v rámci Severoatlantickej aliancie. Podľa jeho slov by sa spolupráca mala naďalej týkať aj iných oblastí, akými sú obchod, vzdelávanie či kultúra.



Zároveň pripomenul skutočnosť, že Británia nadviazala vzťahy so Slovenskom už počas druhej svetovej vojny, keď slovenskí piloti pôsobili v službách britského Kráľovského letectva.



Britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker povedal, že vzťahy Británie so SR sú mimoriadne hlboké, či už ide o vzťahy medzi politikmi, občanmi alebo obchodné väzby, ktoré si obe krajiny vybudovali za uplynulých 30 rokov. Priblížil, že v Británii žije v súčasnosti zhruba 140.000 Slovákov a obe krajiny úzko spolupracujú v rámci NATO. Výzvou do nasledujúcich rokov je podľa neho vzájomné vzťahy ešte viac prehĺbiť.



Na podujatí sa zúčastnil aj dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer, ktorý ocenil vzťahy medzi oboma krajinami a vyzdvihol vzájomnú spoluprácu v rôznych oblastiach.