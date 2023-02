Predstavitelia Srbska a Kosova rokujú o možnej normalizačnej dohode

Brusel 27. februára (TASR) - Predstavitelia Srbska a Kosova sa v pondelok stretli v Bruseli na rokovaniach o detailoch zmluvy, ktorou by sa normalizovali vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko však toto jednostranné vyhlásenie odmieta uznať. Medzi Prištinou a Belehradom preto dochádza k opakovaným potýčkam a konfliktom.



Obe krajiny sa ocitli pod nátlakom krajín Západu, aby po takmer dvoch desaťročiach nepriateľstva uzatvorili bilaterálnu dohodu. Kosovský premiér Albin Kurti a srbský prezident Aleksandar Vučič sa v pondelok popoludní stretnú aj s európskym šéfom diplomacie Josepom Borrellom, s ktorým preberú detaily plánovanej zmluvy.



Premiér Kurti minulý týždeň pred kosovským parlamentom vyhlásil, že plánovaná zmluva by Kosovu vydláždila cestu k členstvu vo viacerých medzinárodných inštitúciách, o čo sa Priština už dlhší čas snaží.Ako dodal, dúfa, že by "dohoda mohla byť dosiahnutá už tento rok".



Srbský prezident Vučič však uviedol, že jeho vláda je "pod paľbou" nátlaku, aby s Kosovom uzatvorila dohodu. Západné krajiny ho podľa jeho vlastných slov postavili pred ultimátum, aby znormalizoval vzťahy s Kosovom, inak bude čeliť následkom, ktoré by Srbsku mohli "závažne uškodiť".



Podľa AFP existujú obavy, že by napätie medzi Srbskom a Kosovom mohol využiť i Kremeľ ako nástroj rozdelenia Európy. V piatok jeden z predstaviteľov EÚ novinárom povedal, že Rusko sa aktívne snaží zahatiť rokovania medzi Belehradom a Prištinou.



Otázkou však zostáva, ako by potenciálnu dohodu prijali jednotliví obyvatelia Srbska a Kosova. Najmä na severe Kosova totiž žije množstvo etnických Srbov lojálnych Belehradu a táto pohraničná oblasť je tiež častým dejiskom potýčok a konfliktov.